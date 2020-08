Plön

Im historischen Alten Apfelgarten kurz vor der Prinzeninsel kann man sich ein bisschen wie in einer anderen Welt fühlen. Hier wächst mit alten Obstsorten pure Geschichte, hier steht der Nachbau eines Pavillons, von dem aus schon 1842 König Christian VIII. seinen Blick schweifen ließ. Und hier arbeitet Marco Radon.

Im Frühjahr ist er hier schon mal im T-Shirt unterwegs. „Aber jetzt können die Bienen ganz schön biestig sein“, sagt er. Die summen quirlig an den Kästen. „Sie verteidigen im Moment alles, was im Stock ist.“ Vorsichtshalber zieht er seine weiße Jacke an und setzt den Hut mit der Gaze auf, verbindet beides per Reißverschluss.

Spitzwegerich hilft gegen Bienenstiche

Natürlich wird er immer mal wieder gestochen. Das juckt ihn aber nicht sonderlich, schwillt bei ihm auch nicht an. Und falls doch, kennt er einen Trick: Spitzwegerich ordentlich zerdrücken, sodass aus dem Blatt der Saft austritt – und dann den grünen, matschigen Klumpen auf den Stich legen.

„Mir macht das Spaß hier“, erzählt Radon. „Oft beobachten mich Spaziergänger, kommen dann näher. Das sind interessante Gespräche. Ich erkläre gerne“, sagt er. Kinder wollen dann schon mal die Königin sehen, oder wie die Bienen schlüpfen. Er war auch schon in Schulen zu Gast und hat Schaukästen präsentiert. Seit acht Jahren ist der Plöner Imker. „Ich bin auf dem Land aufgewachsen, die Nachbarn hatten Bienen.“ Und er schon mal zugeschwollene Augen. Trotzdem liegen ihm die Bienen am Herzen. Bei Joachim Funk ( Preetz) machte er einen Anfängerkursus mit. Und startete dann mit zwei Bienenvölkern im Garten.

Bienen fliegen ungern über das Wasser

Inzwischen hat er zwölf Völker. Seit sieben Jahren stehen einige davon im Alten Apfelgarten, der Rest im Raps bei Theresienhof, auf einer Streuobstwiese am Gut Wittmoldt – und in seinem Garten am Knivsbergring. Hinten im Apfelgarten zwischen dem Schlossgebiet und der Prinzeninsel kommt übrigens kein reiner Apfelblütenhonig heraus. Radon erklärt, dass die Bienen nicht weit wegfliegen. „Die fliegen so ungern über Wasser.“ Aber wenn die Apfelbäume blühen, blüht zeitgleich noch eine Menge anderes. Löwenzahn zum Beispiel, Waldahorn war kurz vorher an der Reihe. Es ist also Frühjahrsblütenhonig, den die Bienen im Apfelgarten produzieren. 25 bis 30 Kilogramm erwirtschaftet Radon pro Volk. Und der Honig ist beliebtes Urlaubs-Mitbringsel – schließlich steht „Plöner Schlossgebiet“ auf dem Etikett.

Marco Radon und sein Neffe konstruieren eine Bienenstockwaage

Eigentlich ist Marco Radon Radartechniker. Er programmiert. Er tüftelt. Gemeinsam mit seinem Neffen hat er eine Bienenstockwaage konstruiert. Natürlich auch die dazugehörige Software. Damit kann ermittelt werden, wie viel Nektar die Bienen bereits eingetragen haben, ob schon Honig geschleudert werden kann. Noch ein paar Änderungen, und dann könnte die Bienenstockwaage auch verkauft werden.

Am meisten zu tun sei im Frühjahr, doch jetzt ist die Zeit, wo die Grundlagen fürs kommende Jahr gelegt werden. Varroa-Kontrolle gehört dazu, um die aus Asien stammende Milbe in Schach zu halten. Auch die Bienen sind beschäftigt: „Im August findet die Drohnenschlacht statt“, erzählt der Imker. Bedeutet: Die Drohnen werden rausgeschmissen. „Die können ja nur fressen und begatten.“ Die Winter-Bienen leben dann vier bis sieben Monate, sie müssen ja auch nicht so viel arbeiten. Die Sommer-Bienen schaffen gerade mal zwei bis drei Wochen. Und eine Königin lebt bis zu fünf Jahre.

Honigverkauf vor der eigenen Haustür

Gerade hat Radon Honig geschleudert. Der kommt nun in die Gläser und wird dann verkauft – zum Beispiel bei ihm zu Hause im Knivsbergring 28. „Da steht ein Honigschrank“, erklärt er. Er appelliert: Honig sollte bei regionalen Imkern gekauft werden. Denn die unterstützen durch die Bestäubung die hiesige Flora. Und so blüht es im Apfelgarten am Pavillon bunt und mächtig. Nicht nur an den Sonnenblumen kleben die Bienen geradezu...

