Plön

Die Jugendherberge am Fuße des Koppelsbergs in Plön an der B430 Richtung Ascheberg liegt relativ verlassen. Sie steckt im Lockdown, quasi im Corona-Schlaf. Der Briefkasten am Haupteingang wird aber offensichtlich immer noch täglich geleert. Und in den vergangenen Wochen ist hier eine Menge angeliefert worden. Denn hier eröffnet in wenigen Tagen das zweite Impfzentrum im Kreis Plön.

Impfzentrum mit der schönsten Aussicht

Wer zum Haupteingang strebt, läuft falsch. Noch vor dem Gebäude, gleich hinter der Tischtennisplatte, geht es links entlang. Zur Rückseite der Jugendherberge – mit Blick auf den verwaisten Volleyballplatz und den Großen Plöner See. Vermutlich wird es das Impfzentrum mit der schönsten Aussicht. An der Tür weist schon das Schild auf die neuen Mieter hin: Impfzentrum Kreis Plön.

Jan-Ulrich Röder übernimmt die Leitung

Die Leitung übernimmt Jan-Ulrich Röder. Er ist Amtswehrführer im Amt Lütjenburg. 30 Jahre hat er bei der Bundeswehr gearbeitet, davon 25 Jahre Menschen geführt. Die meiste Zeit in Lütjenburg, aber auch in Todendorf und Boostedt. Das Schönberger Impfzentrum leitet der stellvertretende Kreiswehrführer Olaf Meier-Lürsdorf. „Er hat mich gefragt, ob er mich ins Spiel bringen dürfe“, erzählt Röder. Und dann meldete sich der Kreis Plön. Röder hatte Zeit und ist flexibel, sagte also zu.

„Das ist eine spannende Herausforderung“, sagt Röder. Er möchte, dass alle möglichst schnell wieder ein normales Leben führen können. Jetzt hilft er mit, „dass wir das auf die Reihe bekommen“. Ab Montag pendelt er täglich aus Satjendorf nach Plön.

Weg wird noch barrierefrei gepflastert

Der Weg über die Wiese zum Eingang des Impfzentrums wird diese Woche noch mit Gehwegplatten gepflastert, damit die Strecke barrierefrei zu überwinden ist. „Hier vor der Tür, bei schlechtem Wetter in einem Pavillon, wird die Temperatur der Ankommenden kontrolliert“, erzählt er, dann die Impfberechtigung überprüft. Der Vorraum ist durch Leichtbauwände unterteilt worden. Links herum geht es weiter in den Raum, wo aufs Arztgespräch gewartet wird. Ein großer Fernseher ist aufgebaut – es flimmern Impf-Informationen über den Bildschirm.

Um die Ecke herum sind zwei Arztzimmer. Der eingeteilte Mediziner pendelt hin und her, klärt die Impfwilligen auf, beantwortet Fragen – bevor es ins eigentliche Impfzimmer geht. Eine Liege und ein Impfsessel stehen hier bereit.

Johanniter und MUS-Soldaten sind in Plön im Impfzentrum dabei

Das medizinische Fachpersonal wird von den Johannitern gestellt. Hier gibt’s die Spritze. Claudia Breider hat die Aufsicht. Kartons mit Einmalhandschuhen in drei Größen stehen griffbereit schon auf dem Tisch. Desinfektionsmittel ist auch vorhanden.

Und dann geht es weiter zweimal ums Eck in den großen Warteraum. Neben den Johannitern helfen im Impfzentrum auch Soldaten der Plöner Marineunteroffizierschule (MUS), geleiten die Geimpften durch die Gänge, überwachen den Gesundheitszustand – falls doch mal jemandem schummrig werden sollte. Hinter einer weiteren Tür befindet sich das Billardzimmer – ach nein, nun ist es Notfallzimmer. „In Schönberg musste das noch nie benutzt werden“, weiß Röder. Und was passiert im „Bastelraum“? „Dort werden die Impfdosen aufgezogen.“

Ab Montag wird Astra Zeneca verimpft

Ab Montag wird täglich am Vormittag Astra Zeneca geimpft. Das ist der Impfstoff, den 18- bis 65-Jährige bekommen dürfen – wenn sie zur „Priorität 1“ gehören. Noch sind das Pflegekräfte, Ärzte, Arthelfer. Termine gibt’s seit Dienstagmorgen – über die Online-Plattform www.impfen-sh.de oder telefonisch unter 116117. Zwei Wochen später startet das Plöner Impfzentrum auch nachmittags durch. „Ab 15. März werden von 13 bis 18 Uhr auch die Über-80-Jährigen mit Biontech geimpft“, erklärt Christine Voß, sie und Simon Schoss sind Kreiskoordinatoren für die Impfzentren.

Rötlicher Linoleum-Boden und bunte Vorhänge

Der Warteraum besticht durch einen rötlichen Linoleumboden und orange-bunt-gestreifte Vorhänge. Jugendherbergs-Style. Stühle stehen mit großem Abstand. Ein Schreibtisch und zwei Liegen hinter Vorhängen machen dann daraus doch ein Impfzentrum – auch wenn der Blick auf den See Urlaubsgefühle aufkommen lässt. Der größte Teil der Einrichtung stammt aus den Beständen der Jugendherberge. Angeschafft (und von Bund und Land bezahlt) sind die Schreibtische, Computer, Kühlschränke und Liegen, berichtet Christine Voß. Beim Einrichten geholfen hat die Feuerwehr.

Und wenn der Lockdown aufgehoben wird und wieder Gäste in der Herberge aufgenommen werden dürfen? „Wir haben die Räume zunächst bis Ende April gemietet, aber mit Verlängerungsoption“, sagt Christine Voß. Eigentlich hatten alle ja auch gehofft, bereits am 15. Dezember hier zu starten. Dafür gab es aber nicht ausreichend Impfstoff. Ob die Zweitimpfungen (bei Astra Zeneca nach zehn Wochen, bei Biontech nach fünf Wochen) hier stattfinden werden, ist noch nicht sicher. Irgendwann übernehmen das vielleicht auch die Hausärzte.

Spritzen, Kittel – alles bereits geliefert in die Ascheberger Straße 67 – Hintereingang. Jemand fragt nach den Fieberthermometern. „Die kommen noch“, heißt es. Und was ist mit dem Impfstoff? „Der wird hier dann täglich angeliefert“, erklären Christine Voß und Jan-Ulrich Röder. Es liegt eine gespannte Stimmung in der Luft. Jetzt kann es wirklich losgehen.