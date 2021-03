Plön

Zwei Stunden später vermeldet Jan-Ulrich Röder: „Hier läuft alles gut.“ 48 Impfwillige haben für den ersten Tag einen Termin in Plön gebucht. Und das bedeutet: ausgebucht. Impfzentrums-Leiter Röder erklärt, dass zunächst nur vormittags von 9 bis 12 Uhr geimpft wird, und zwar das Vakzin Astrazeneca. Es geht streng nach Anmeldung. Berechtigt sind nur Menschen, die jünger als 65 Jahre sind und zur Prioritätengruppe 1 gehören.

Es sind Ärzte, Pflegepersonal oder zum Beispiel Physiotherapeuten, die regelmäßig in Alten- und Pflegeheimen tätig sind. Darunter auch Elena Podlich und Ann-Christin Stoll. Die beiden Zahnmedizinischen Fachangestellten aus Preetz stehen in der Warteschlange und freuen sich, dass sie durch ihren Beruf jetzt das Privileg haben, sich impfen zu lassen. „Wir hätten uns das gerne auch schon früher gewünscht“, sagt Ann-Christin Stoll.

Alle Mitarbeiter waren zur Einweisung in Schönberg

Die erste Schicht als Impfarzt hat Timo Kayser übernommen. Er ist Kinderarzt in Heikendorf, hat aber gerade Urlaub. Insgesamt haben sich 82 Ärztinnen und Ärzte gemeldet, um in den beiden Impfzentren des Kreises zu arbeiten. Kayser hat bereits in Schönberg die Impfwilligen aufgeklärt, er weiß, wie es geht. Wie eigentlich alle Mitarbeiter des Zentrums im Untergeschoss der Plöner Jugendherberge. Ob Soldaten von der Marineunteroffizierschule (MUS) oder das Fachpersonal von der Johanniter Unfallhilfe – „alle waren einen Tag zur Einweisung in Schönberg“, erzählt Röder.

"Ich bin sehr froh, dass ich jetzt geimpft werde"

Die Taktung der Impfungen ist sportlich. Vier Personen pro Viertelstunde. Kein Wunder, dass es sich vor dem Eingang etwas staut. „Am längsten dauert im Moment noch die Anmeldung“, erklärt Röder. Ein Soldat kontrolliert Impfberechtigung und Termin genau. Auch von Frauenärztin Jutta Burmeister. „Ich sehe es als Pflicht an, sich impfen zu lassen“, sagt sie, die ja oft Kontakt zu Schwangeren und auch älteren Damen hat. Der Impfstoff Biontech wäre ihr lieber gewesen, an diesem Montag gibt es Astrazeneca. „Ich lass mir spritzen, was da ist“, wirft Zahnarzt Dr. Kurt Beinlich dazwischen.

Und Jutta Burmeister rechnet vor: Die zweite Impfung bekommt sie in zehn Wochen. Bedeutet, dass der Schutz erst Ende Mai vorhanden ist. „Ich bin sehr froh, dass ich jetzt geimpft werde“, sagt auch Dr. Tanja Schunert. Sie ist Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. „Das gibt Mut, dass es jetzt vorangeht“, erklärt sie. Auch Elke Dettmers aus Plön wirkt zufrieden. Sie rückt in der Warteschlange immer weiter nach vorne, die Spritze naht. „Ich mache soziale Betreuung zu Hause“, berichtet die ausgebildete Betreuungskraft. Eine Freundin aus England habe ihr berichtet, überhaupt keine Impfreaktionen gehabt zu haben. Jetzt ist sie gespannt.

Ab 15. März wird auch nachmittags geimpft

Im Inneren des Impfzentrums läuft alles nach Plan und über mehrere Stationen. Arztgespräch, Impfung, Ruhe- und Beobachtungsphase. Der schöne Blick aus dem Zimmer auf den Großen Plöner See ist immer noch vernebelt. Trübt aber weiterhin nicht die Stimmung. In kurzen Abständen verlassen Geimpfte die Räumlichkeiten. „Ab dem 15. März werden wir auch nachmittags impfen. Mit welchem Impfstoff kann ich aber noch nicht sagen. Das ist wie ein Blick in die Glaskugel“, sagt Röder. Im Impfzentrum in der Schönberger Jugendherberge ist unterdessen eine zweite Impflinie eingerichtet worden. Das heißt, dort können doppelt so viele Menschen geimpft werden wie bisher – insgesamt 260 am Tag.

„Ich wünsche mir, dass viele der Impfberechtigten das Angebot auch annehmen. Nur wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen, können wir die Pandemie gemeinsam bekämpfen“, hatte Landrätin Stephanie Ladwig schon in der vergangenen Woche gesagt. Impfberechtigte der Priorität 1 können sich online über www.sh-impfen.de oder telefonisch unter 116117 oder 0800-4556550 einen Termin holen.