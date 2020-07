Plön

Am Freitag, 3. Juli, kommt um 18 Uhr die mobile Kurkapelle nach Plön. Kati Frölian (Klarinette), Martin Karl-Wagner (Flöte), Thomas Goralczyk (Klavier) und Lukas Meier-Lindner (Schlagzeug) haben ein buntes Programm mit nostalgischen Melodien zusammengestellt. „Musik wie aus dem guten alten Grammofon nur ohne Knistern, an der frischen Luft und frei von Aerosolen“, nennen sie es. Wer die unvergessenen Hits der 20er- und 30er-Jahre genießen möchte, zahlt 18 Euro Eintritt. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Carina und Christoph Kohrt spielen Theater

Die Komödie „Mit deinen Augen“ spielen Carina und Christoph Kohrt am Sonnabend, 11. Juli, ab 19 Uhr in der Schlossgärtnerei. Es ist die Geschichte von Anna und Karl. Manche würden sagen, Karl sei verrückt. Als seine Mutter starb, hat man ihn ins heim gesteckt. Doch er möchte frei sein. Anna beschließt, ihn vor Gericht zu verteidigen. Mit der Zeit lernt Anna, dass das leben, mit seinen Augen betrachtet, gar nicht so „verrückt“ ist, wie es den Anschein hatte. Der Eintritt ist frei, es geht der Spendenhut herum.

Martine Lestrat und Rüdiger Behrens lesen

So läuft es auch bei einer Lesung mit Martine Lestrat und Rüdiger Behrens, die den Titel „Parlez-vous plattdeutsch?“ hat. Am Dienstag, 14. Juli präsentiert ab 19 Uhr die gebürtige Französin lustige und nachdenklich machende Geschichten über den Umgang mit der deutschen Sprache. Behrens steuert plattdeutsche Erzählungen aus der Region bei.

"Freischütz" in ungewöhnlicher Kurzfassung

Am Mittwoch, 22. Juli, geben um 18 Uhr Armin Diedrichsen (Erzähler und Gesang) und Das fidele Blasquartett einen „Freischütz“ in ungewöhnlicher Kurzfassung. Nicht immer original, dafür aber originell – mit allem, was dazu gehört: Kugelschießen, Jungfernkranz und Jägerchor. Bei dem ungewöhnlichen Opernerlebnis im Garten der alten Schlossgärtnerei musizieren Martin Karl-Wagner (Flöte), Kati Frölian (Klarinette), Hagen Sommerfeldt ( Horn) und Wolfgang Dobrinski (Fagott). Karten kosten 20 Euro.

Weidezaunband spielt zur Langen Nacht der Gärten

Zur Langen Nacht der Gärten am Sonnabend, 1. August, gibt es um 20 Uhr ein Konzert mit der Rixdorfer Weidezaunband. 2018 hatten sie an dieser Stelle die „Waldbühne Plön“ eingeweiht. Jetzt geben sie wieder ein unverstärktes, leibhaftiges, mehrstimmiges und kurzweiliges Konzert – bei freiem Eintritt. Der Spendenhut steht aber wieder bereit.

Der Mörder ist immer der Gärtner

Schließlich heißt es am Mittwoch, 12. August, um 18 Uhr „Der Mörder ist immer der Gärtner“. Spannende Geschichten von tödlichen Topfblumen, heimtückischen Hauspflanzen, narkotischen Nachtschattengewächsen, garstigen Gärtnern und den Abgründen einer Schrebergartenkolonie im Ruhrgebiet stehen auf dem Programm. Das wird vorgetragen von Armin Diedrichsen und musikalisch garniert von Thomas Goralczyk (Klavier) und Martin Karl-Wagner (Flöte). Der Eintritt kostet 18 Euro.

Karten gibt es auch im Vorverkauf bei der Plöner Tourist-Info im Bahnhof, Tel. 04522/50950, und bei der Eutiner Tourist-Info am Markt, Tel. 04521/709734.

