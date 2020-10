Noch in diesem Jahr will die Initiative Schönes Plön (ISP) ein weiteres ausrangiertes Ruderboot aufstellen – bepflanzt und mit Maränen-Skulptur ausgestattet als Willkommensgruß für Besucher am Straßenrand. Der Standort steht fest: die Grünfläche an der Hamburger Straße, wo es zur Reitbahn geht.