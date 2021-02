Plön

„Wir wollen keine schönen Gesichter, sondern authentische Menschen“, sagt Caroline Backmann. Wichtig ist, dass den Modell-Stehenden geglaubt wird. Dass es wirklich ihr Lieblingsplatz in Plön ist, an dem sie sich haben fotografieren lassen. Dass man sich in Plön tatsächlich richtig wohlfühlen kann. 15 Bilder existieren bereits, bald sind fünf weitere Aufnahmen im Kasten. Mit denen und auch den neuen Fotos, die dieses Jahr aufgenommen werden sollen, wirbt Plön für sich als Urlaubsort. Auch in den sozialen Netzwerken.

Vor der Kirche, am Strandweg oder auf dem Wasser

So ließ sich Antje Schlösser vor der Johanniskirche fotografieren, Kirsten Tewes auf der Aussichtsplattform am Strandweg, Cindy Hochstuhl am Schöhsee-Wanderweg und Imke Langfeldt auf ihrem Bootssteg mit dem Plöner Schloss im Hintergrund. „Wir nehmen auch gerne Familien, Freundeskreise oder Haustiere“, sagen Babette Otto und Caroline Backmann. Silke Flügger und ihre Familie ließen sich am Parnaßturm ablichten. Und Christina und Christoph Schnoor paddelten auf Surfbrettern auf den See heraus – ihrem Lieblingsplatz.

Die Tourist Info arbeitet mit Plöner Fotografen zusammen, Tatjana Kay von Jalost Fotostudio und Anne Weise lichten die Plöner an ihren Lieblingsplätzen ab. Die Fotografierten bekommen eine Auswahl der Aufnahmen auch zur privaten Nutzung, je nach Zeitaufwand auch Gutscheine für Plöner Betriebe. Auch alle aus dem Team der Tourist Info haben sich an ihren Lieblingsplätzen fotografieren lassen. Die Ergebnisse werden ab April auf der neuen Homepage der Tourist Info zu sehen sein.

Bilder sind nun auch in Schaufenstern zu sehen

Eigentlich waren die Lieblingsplätze-Fotos auch für eine Ausstellung im Plöner Bahnhof vorgesehen. „Wir als Tourist Info haben zurzeit wegen Corona noch geschlossen“, sagt Caroline Backmann. Babette Otto kam dann die Idee, die Bilder in der Plöner Innenstadt zu zeigen – in Schaufenstern von leerstehenden Geschäften. „Ich habe die Vermieter angesprochen“, erzählt Babette Otto. Ab sofort sind die ersten Fotos großformatig in den Fenstern der ehemaligen Steiskal-Filiale in der Langen Straße 32 zu sehen. Seit sich Steiskal Ende 2017 von dort verabschiedet hatte, steht das Geschäft leer. Mit zwei weiteren Geschäften in Plön steht Babette Otto in Kontakt.

Wer sich in diesem Jahr für die Werbekampagnen der Tourist Info Plön fotografieren lassen möchte, zum Beispiel für die Aktion Lieblingsplätze (“es sind noch längst nicht alle Orte in und um Plön abgebildet“), kann sich unter Tel. 04522/50950 melden oder noch besser eine Mail, gerne mit Foto, schicken an touristinfo@ploen.de.