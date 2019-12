Kantorei bereitet Bachfest 2023 vor

Plön

Neben der Einstimmung auf das Weihnachtsfest soll das klassische Benefizkonzert für das internationale Bachfest werben, das im Herbst 2023 zehn Tage lang in Plön und Eutin gefeiert werden soll. In der Vorbereitung der beiden Ereignisse hat Plöns Kirchenmusikdirektor Henrich Schwerk bereits den Rotary-Club Plön (RC) als Sponsoren gewonnen, der nun kräftig für den Messiah (kurzfristig) und das Bachfest (langfristig) die Werbetrommel rührt. „Wir haben nicht nur unsere 52 Mitglieder, sondern auch die befreundeten Clubs in den Nachbarkreisen eingeladen, dieses Projekt zu unterstützen“, erklärt der amtierende RC-Plön-Präsident Bodo Clausen.

Die Idee: Der Einnahmeüberschuss soll den Grundstock für die Organisation des renommierten Bachfests werden, dass in vier Jahren erstmals in Schleswig-Holstein ausgerichtet werden soll. Für die Vorbereitung dieses musikalischen Großprojektes, das unter anderem mit einer John-Neumeierischen-Ballettversion der Matthäuspassion inszeniert werden soll, werde man Anfang 2020 einen speziellen Förderverein gründen, kündigte Clausen an. Neben erhofften Spenden soll der Einnahmeüberschuss der "Messiah"-Aufführung dessen Grundstock bilden.

Dritte Inszenierung des "Messiah" nach 1996 und 2008

Für Henrich Schwerk, der den "Messiah" als Gesamtwerk nach 1996 und 2008 zum dritten Mal mit großem Aufwand in Plön inszeniert, ist diese Verbindung der beiden bedeutenden Barockkomponisten eine logische Kombination. Schon bei der Uraufführung im Jahr 1742 sei Händels Oratorium, das in den angelsächsischen Ländern als das Weihnachtsstück gelte, mit einem wohltätigen Zweck verbunden worden.

„Wir nehmen also eine alte Tradition auf“, so Schwerk. Unterstützt werden die 50 Sänger der Plöner Kantorei von 20 Instrumentalisten sowie vier Solisten.

Die Besucher des Konzerts erwarte ein Feuerwerk bekannter Hymnen wie das berühmte "Halleluja". Das Werk wird im englischen Original gesungen. „Die deutsche Rückübersetzung klingt in einigen Passagen etwas komisch und dadurch weniger melodiös“, findet Schwerk.

Viele weitere musikalische Themen des Oratoriums fänden sich heute nicht nur in Kirchenkonzerten, sondern auch bei Militärparaden, auf Open-Air-Festivals, im Supermarkt oder in der Fernsehwerbung wieder.

Das Konzert "Messiah", das am Sonntag, 22. Dezember in der Plöner Nikolaikirche erklingt, beginnt um 17 Uhr. Eintrittskarten sind im Kirchenbüro, der Buchhandlung Schneider oder an der Abendkasse für 9 bis 26 Euro erhältlich.

