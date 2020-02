Seit 50 Jahren gibt Klaus Käselau Kunstkurse an der Volkshochschule in Plön. Rund 1400 Teilnehmern in etwa 100 Kursen hat er Zeichnen und Malerei näher gebracht. Das Jubiläum wird mit einer Ausstellung gefeiert, in der die Werke einiger seiner VHS-Schüler gezeigt werden.