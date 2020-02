Kreismuseum räumt und baut um

Plön

Teile der Ausstellung über die slawische Inselburg Olsborg vom vergangenen Jahr, die dem Museum die höchste Besucherzahl (8656) in der Museumsgeschichte bescherte, werden derzeit in die Dauerausstellung integriert. Federführend ist der ehrenamtliche Mitarbeiter Jörn Kruse aktiv, der im Erdgeschoss einen neuen Raumabschnitt zum Entdecken und Nacherleben zauberte: Ein slawischer Schmied zeigt die Kunst der Eisenverarbeitung in einem eigens für ihn gebauten Haus. Mit Esse, Amboss, Werkbank und den entsprechenden Werkzeugen.

Kinder-Schreibtisch wird ausgestellt

Überarbeitet wurde der Bereich über die Plöner Kadettenanstalt im Plöner Schloss und ein neuer Ausstellungsbereich zu Bürgermeister Johann Christian Kinder, der als erster Plöner Heimatforscher betitelt werden kann, ist gerade dabei zu entstehen. Anlass hierfür ist die Schenkung des Kinder´schen Schreibtisches von 1883, den das Museum im Frühjahr aus Familienbesitz bekommen hat.

An diesem Schreibtisch hat der Heimatforscher das berühmte Urkundenbuch der Stadt Plön sowie viele Artikel zur Plöner Geschichte verfasst. Nach der umfassenden Sonderausstellung über J.C. Kinder im Jahr 2018 wird dieser Schreibtisch, dessen Intarsien Kinder übrigens selber schnitzte, wie auch andere Objekte aus dem Kinder'schen Nachlass in die Dauerausstellung integriert.

Jeder Raum gleicht einer Baustelle

„Nahezu jeder Raum des Museums gleicht derzeit einer Baustelle“, erzählt Museumsleiterin Julia Meyer und ist zugleich begeistert und motiviert. „Wir wollen Neues für unsere Besucher schaffen, holen Dinge aus unserem Archiv hervor und gestalten Vitrinen um. Auch eine „Verkleidungsecke“, in der Kettenhemden und slawische Gewandungen anprobiert werden können, ist dabei entstanden. Hinzu kommen fällige Wartungsarbeiten und Sanierungsarbeiten.“ Begeistert ist sie von dem Ausstellungsraum über die slawische Besiedlung der Region, der durch Ehrenamtler Jörn Kruse so anschaulich und mit Liebe zu Detail neu gestaltet wird. „Unsere Besucher werden begeistert sein!“

Sonderausstellung über Fritz During

Julia Meyer und die Mitarbeiter freuen sich auf den Saisonstart, der am Sonnabend, 7. März, im Rahmen der Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Fritz During – Künstler der Region“, die zusammen mit dem Probstei-Museum Schönberg und dem Heikendorfer Künstlermuseum erarbeitet und parallel in den drei Museen gezeigt werden wird. Ab dem 8. März ist das Museum wieder dienstags bis sonntags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet.

