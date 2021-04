Plön

56 Abgeordnete zählt der Plöner Kreistag, der in der Mensa des Lütjenburger Schulzentrums tagt. Mit Zuschauerinnen und Zuschauern plus Verwaltung dürften etwa 70 Personen in dem großen Raum Platz nehmen. Außer am Platz gilt Maskenpflicht. Die Abstände zwischen den Tischen entsprechen den Hygienevorgaben. Vor der Sitzung kann jeder einen Selbsttest machen.

„Mit absolutem Unverständnis“ reagierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Kai Bellstedt. Während die CDU-geführten Bundes- und Landesregierungen dazu aufgerufen hätten, Kontakte zu reduzieren, lasse Kreispräsident Stefan Leyk (CDU) die Sitzung in voller Präsenz abhalten. Das sei der Bevölkerung nicht zu vermitteln, so Bellstedt. Der Kreispräsident sehe die Pandemiebekämpfung offenbar nicht als notwendig an.

Axel Hilker (Grüne): „Die Linie der Vernunft verlassen“

„Die Entscheidung des Kreispräsidenten Stefan Leyk ist ein Fehler“, heißt es vom Grünen-Fraktionsvorsitzenden Axel Hilker. Damit sende man das irreführende Signal an die Bevölkerung, das alles wieder gut sei und man keine Rücksicht mehr zu nehmen bräuchte. Stattdessen sollte die Kommunalpolitik mit gutem Beispiel vorangehen. Hilker wirft ebenso wie Bellstedt der CDU, FDP, UWG und AfD vor, die „gemeinsame Linie der Vernunft“ verlassen zu haben.

Leyk: Das ist ein völlig normaler Vorgang

„Demokratie muss stattfinden – auch in Corona-Zeiten“, hält Kreispräsident Leyk den Kritikern entgegen. Zur Demokratie gehörten Abstimmungen der Abgeordneten und Raum für notwendige Diskussionen. Im nächsten Kreistag gehe es um das wichtige Thema Nachtragshaushalt. Diese müsse rechtssicher abgestimmt und beschlossen werden. Das geschehe im Landtag oder Gemeindevertretung genauso. „Das ist ein völlig normaler Vorgang.“

Unterstützung erhält Leyk vom Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Thomas Hansen. „Jeder hat das Recht darauf, an der Sitzung teilzunehmen.“ Nach dem jüngsten Kreistag, bei dem freiwillig die Hälfte der Fraktion zu Hause blieb, habe es Unmut gegeben, eine weitere Sitzung in halber Besetzung abzuhalten. Eine Reduzierung der Abgeordnetenzahl könne nur eine Ausnahme sein. Am 3. Dezember, als der Haushalt verabschiedet wurde, habe man bereits ohne Beschränkung der Abgeordnetenzahl in Lütjenburg getagt. „Unter Corona-Bedingungen“, wie Hansen unterstreicht. Dort standen aber keine wichtigen Punkte auf der Tagesordnung.

Kreistag Plön: Linke kritisiert fehlende digitale Lösung

Die Fraktion der Linken kritisiert, dass nicht eine technische Lösung gesucht wird. Es seien bereits Gerätschaften angeschafft worden, um hybrid (teils online, teils in Anwesenheit) zu tagen. „Die Technik wurde angeschafft. Jetzt ist sie da, kommt aber nicht zum Einsatz“, bemängelt die Vorsitzende der Linken-Fraktion, Gabi Gschwind-Wiese.

Zu einem Kreistag kämen Menschen aus dem ganzen Kreisgebiet zusammen. „Wenn das Virus überspringt, haben wir fix kreisweit ein Problem.“ Eine Halbierung des Kreistages lehnt die Linke aber ab. „Dadurch würde willkürlich die Hälfte der Kreistagsmitglieder von der Ausübung ihres Mandates abgehalten.“ Linken-Vertreter Wolfgang Behrs: „Es ist ein Dilemma entschieden zu müssen, entweder sich und die Familie zu schützen oder mit einem unguten Gefühl teilzunehmen.“