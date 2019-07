Plön

Das ist eine sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung der Kreisverkehrsbehörde. Aber die Ideen der Plöner reichen weiter. So soll auch eine Verlegung der Fußgängerampel an der B 76 diskutiert werden.

In der Schillener Straße hat vermutlich schon jeder Plöner Autofahrer gestanden und gewartet, gewartet und gewartet, weil das Abbiegen Richtung Fegetasche schwierig ist. Verkehrslücken sind rar. Und jeder, der den Knopf an der Fußgänger-Bedarfsampel drückt, wird heimlich bejubelt – weil dann die Autofahrer auf der Bundesstraße gestoppt werden.

Vorsicht, Fußgänger und Radfahrer kreuzen!

Doch wenn Fußgänger und Radfahrer dann in die Schillener Straße wollen, folgt das nächste Problem. Die Radler dürfen hier ein paar Meter den Radweg auf der „falschen“ Seite benutzen, um ins Wohngebiet abzubiegen. Nur wissen das auch alle Autofahrer, die schon minutenlang im Stau standen und die Ampelphase nutzen, um schnell auf die B76 zu preschen? Rechnen sie mit gegenläufigem Radverkehr, haben sie die entsprechenden Schilder gesehen? Höchste Vorsicht ist geboten.

Die Fußgänger konnten bisher direkt neben dem Radweg die Schillener Straße kreuzen, sich also ebenso zwischen den gestauten Autos durchschlängeln. Oder sie benutzen, nur wenige Meter weiter, einen zweiten Fußgängerüberweg durch die Hecken. Auf der Höhe stehen in der Regel aber immer noch genervte Autofahrer, die just jetzt losfahren.

Neuer Übergang für Fußgänger in Höhe der Parkplätze

Mehr Sicherheit soll das Aufheben der beiden Fußgängerüberwege bringen. Eine neue Querung wird noch etwas weiter in die Schillener Straße verlegt. Dafür wird der erste Parkplatz zwischen beiden Fahrbahnen geopfert. Und Geländer am Wegrand sollen die Fußgänger leiten. „Wir glauben, dass das glücklicher ist“, sagt Bürgermeister Lars Winter. In der Hoffnung, dass sich nur zwei oder drei (kurze) Autos in der Schillener Straße stauen und die Fußgänger hinter der Schlange die Fahrbahnen problemloser kreuzen können.

Diese Baumaßnahme, die mit der Verkehrsbehörde abgesprochen ist, soll nun zeitnah umgesetzt werden. Ob dann zu einem späteren Zeitpunkt die Ampel Richtung Reifenhändler versetzt wird, um auch Radfahrern aus der Stadt den Weg in die Schillener Straße zu erleichtern, muss noch ausdiskutiert und geprüft werden.