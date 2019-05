Plön

Pächter Michael Steigerwald will an diesem Standort nicht weitermachen. Für viele Bewohner in Plön-Ost ist das eine schlechte Nachricht. Deshalb sucht die Plöner Gewerbliche nach einer Anschlusslösung.

Schließungsgerüchte gibt es schon länger

„Wir müssen leider schließen“, sagt Michael Steigerwald. 2014 hatte er den Markt übernommen. Eine Postfiliale, eine Lotto-Annahme und ein Backshop sind dort ebenfalls untergebracht. Die Schließungsgerüchte halten sich schon länger. Tatsächlich ist bisher nur der Fleischer, der als Untermieter im Markt war, ausgezogen.

Doch jetzt will Steigerwald sich auf seine Shops auf Campingplätzen in Augstfelde, Ruhleben, Großenbrode und auf Fehmarn konzentrieren. Bartels-Langness sieht nach mehr als 20 Jahren am Standort für das Unternehmen keine Zukunft.

Plöner Gewerbliche setzt weiter auf Nahversorgung

„Wir haben aber großes Interesse daran, an einer Nahversorgung festzuhalten“, sagt Klaus Hückstädt von der Plöner Gewerblichen. Was dafür im Moment fehlt, ist ein Betreiber. Ideen gibt es reichlich. Zum Beispiel könnte eine neu zu gründende Genossenschaft, an der sich die Bewohner des Quartiers beteiligen – vergleichbar mit den ländlichen Markttreffs – hier einspringen. Vielleicht hat auch ein Bio-Markt in der Breslauer Straße eine Zukunft. Frank Neufeind, der im Plöner Rathaus für die Wirtschaftsförderung zuständig ist, berichtet, dass die Stadt mit nach Lösungen sucht.

Die Plöner Gewerbliche wünscht sich jetzt ein Meinungsbild aus dem Wohngebiet Plön-Ost und will die Bewohner aus dem Quartier zu einem Gespräch bitten.