Das Sonderfahrzeug zeichnet sich durch eine schachbrettartige Folierung aus neongelben und leuchtorangefarbigen Feldern aus. Das neue Design mit dem grellen Muster, das die passive Sicherheit verbessere, soll landesweit eingeführt werden. Zugleich bekommen die neuen Rettungsfahrzeuge zusätzliche Blaulichter in Stoßstangen und Außenspiegeln. Im Wechselspiel mit den Lichterbrücken im Dachbereich und der Frontpartie sind die Autos im Einsatz kaum übersehbar.

Luftfederung sorgt für schonenden Patiententransport

Neben der Optik habe sich aber auch technisch einiges geändert, beschreibt der Leiter der Plöner Rettungswache Sven Dannenberg die wohl größte Neuerung. „Der neue Rettungswagen verfügt über eine Luftfederung, die einen besonders schonenden Patiententransport ermöglicht“, stellt Dannenberg fest. Zugleich könne dank dieser Technik das Heck abgesenkt werden, was den Notfallsanitätern und Rettungsassistenten die Handhabung der Trage erleichtere.

Ruckelfrei und rückenschonend

Diese neue Krankentrage werde mittels elektrohydraulischer Pumpen betrieben. „Dadurch ist in den meisten Fällen kein Heben mehr erforderlich“, sagt Dannenberg. Der Patient könne weitgehend ruckelfrei und rückenschonend in das Fahrzeug gebracht werden. Dort gebe es eine weitere Zusatzausstattung. Mit dem dort montierten höhenverstellbaren Tragetisch, dem sogenannten Hoverboard, komme die Transporttrage mit dem Patienten während der Fahrt in eine normale Arbeitshöhe. In den Vorgängermodellen wurden die Tragen noch direkt am Fahrzeugboden fixiert, was zur Folge hatte, dass die Mitarbeiter bei der Erstversorgung und Betreuung kniend oder gebückt arbeiten mussten.

Der neue Plöner Rettungswagen auf Basis eines Mercedes Sprinter ersetzt ein vier Jahre altes Fahrzeug, das mit einer Laufleistung von rund 250.000 Kilometern ausgemustert wird. Pro Jahr fahren die Johanniter Unfallhelfer der Plöner Wache rund 2000 Einsätze. In der Station arbeiten sechs Vollzeitmitarbeiter, vier Teilzeitkräfte sowie drei Auszubildende.

