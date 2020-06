Es war einige Wochen ganz schön ruhig in der Marineunteroffizierschule. Corona zwang auch die MUS zum Lockdown. Nur ein Viertel der Besatzung harrte in Plön aus. Und der Rest? Nicht alle sind nach Hause geschickt worden. Einige der Soldaten helfen tatkräftig in Alten- und Pflegeheimen.