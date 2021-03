Plön

Die Lösung ist ein anderes Pflaster. Nicht auf der kompletten Fläche rund um die Kirche, sondern nur in einem Bereich. Dafür aber mit vier Zugängen. Die Stadtverwaltung hat sich Gedanken gemacht und eine grobe Planung vorgestellt. Etwa 850 Quadratmeter Granitsteinpflaster könnten aufgenommen werden und durch flächige, leicht befahr- und begehbare Natursteinplatten ersetzt werden. Damit würde auch das historisch geprägte Erscheinungsbild der Innenstadt berücksichtigt.

Parkplätze an der Südseite der Kirche bleiben

Eine Skizze, in der die vier Zugänge eingezeichnet sind, wurde dem Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SteP) am Mittwochabend vorgestellt. Die Parkplätze auf der Südseite der Kirche blieben unangetastet. „Das ist nur ein erster Überblick“, sagte Wolfgang Homeyer vom Fachbereich Planen und Bauen der Stadt. Wichtig sei, dass ein neues Pflaster nicht nur für Rollatoren befahrbar sei, sondern auch von schweren Fahrzeugen beispielsweise für den Jahrmarkt – denn der soll auf der Marktfläche auch weiterhin stattfinden.

Auch Sehbehinderte werden berücksichtigt

Mit dem Marktmeister, dem Seniorenbeirat, dem Kinder- und Jugendrat und auch der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen ist das Konzept bereits besprochen, von allen Seiten kommt Zustimmung. Von den SteP-Mitgliedern grundsätzlich auch. Jörg Schröder (Linke) erinnerte an Hilfen für Sehbehinderte, Stefanie Meyer (Grüne) legt auf Rutschfestigkeit Wert. Alles machbar, wenn es in detaillierte Planungen geht. Wenn einem externen Planungsbüro der Auftrag gegeben wird, die „Lauffläche“ genau auszuarbeiten.

Stadt hat zwei Fördermöglichkeiten im Blick

Wenn da nicht die Kosten wären. Nach einer allerersten und sehr groben Schätzung würde das Umpflastern vielleicht 400.000 Euro kosten, rund 50.000 Euro kämen an Planungskosten obendrauf. „Wir müssen in den sauren Apfel beißen und Haushaltsmittel einplanen“, sagte Ingo Buth (SPD). Ausschussvorsitzender Gernot Melzer steht hinter der neuen Pflasterung, möchte aber „noch nicht Geld in die Hand nehmen“. Der Haushalt 2021 der Stadt ist noch nicht verabschiedet, und Bürgermeister Lars Winter fürchtet, dass Plön auf ein Defizit von vier Millionen Euro hintendiert. „Das wird sehr, sehr sehr schwierig.“ Er berichtete aber auch, dass die Stadt bereits zwei Fördermöglichkeiten im Blick habe.

Und so einigte sich der Ausschuss gegen eine einzige Nein-Stimme von Carsten Gampert (FWG), das Gestaltungskonzept als Grundlage für eine Detailplanung (durch ein Fachplanungsbüro) zu beschließen – unter Maßgabe zur Verfügung stehender Haushaltsmittel. Entsprechende Mittel sollen für den Haushaltsplanentwurf 2021 angemeldet werden. Ob im Zuge der Arbeiten dann der Brunnen wieder aktiviert werden kann, muss noch geklärt werden. Yorck Wegener (CDU) regte sofort an, ihn zu entsorgen. „Wir können ihn ohne Zustimmung des Künstlers nicht verändern. Aber er hat kein Recht, dass er da stehen bleibt...“