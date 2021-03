Plön

Bis Ende 2024 soll alles abgeschlossen sein – inklusive der Sanierung der Teile, die bestehen bleiben. Zunächst wird das so genannte „Schlösschen“ abgerissen. Das ist ein Nebengebäude, in dem bisher einige Büroräume untergebracht waren. Die Bagger sollen nächste Woche kommen. Dann müssen der alte Hörsaal, die Cafeteria, die Bibliothek und der Verwaltungstrakt weichen. Bereits im vergangenen Jahr wurde dafür als Ausweichfläche der Interimsbau errichtet, der sich auf dem Gelände gegenüber vom Hauptgebäude befindet.

600 Quadratmeter Labore, 108 Quadratmeter nur für Server

Neu geschaffen wird ein großes Gebäude für die wissenschaftliche Arbeit, allein 600 Quadratmeter Laborfläche sind eingeplant. Dazu kommen Büros, eine neue Cafeteria und Infrastrukturräume. Das beinhaltet beispielsweise 108 Quadratmeter nur für Serverräume. Der neue Hörsaal, in dem auch wieder öffentliche Vorträge stattfinden werden, wird eine Kapazität für 150 Personen haben. Insgesamt werden rund 2800 Quadratmeter reine Nutzfläche neu gebaut.

Der neue Haupteingang des Instituts wird sich an alter Stelle zur August-Thienemann-Straße hin befinden. Der Einzug in das neue Gebäude ist für 2023 geplant, bis Ende 2024 sollen dann auch die Sanierungsarbeiten an den alten Gebäudeteilen abgeschlossen sein.

Max-Planck-Gesellschaft investiert 28,3 Millionen Euro

Die Summe, die die Max-Planck-Gesellschaft für die gesamten Arbeiten investiert, beläuft sich auf insgesamt 28,3 Millionen Euro. Die Bauplanung und Fassadengestaltung wird durchgeführt von „mhb architekten& ingenieure“ aus Rostock.

Öffentliche Vorträge in Plön per Zoom-Konferenz

In der kommenden Woche startet das Max-Planck-Institut wieder öffentliche Vorträge, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise pausieren mussten. 2021 wird auf Online-Vorträge umgestellt, an denen jeder live teilnehmen und auch Fragen stellen kann. Beginn ist am Dienstag, 16. März, um 17.30 Uhr mit einem Vortrag von Professor Bernhard Haubold mit dem Titel „Wie berechnet man einen Stammbaum?“ Es geht darum, den Stammbaum der Menschenaffen zu konstruieren, aber auch den von Covid-19.

Am 23. März um 17.30 Uhr spricht Max-Planck-Direktor Professor Arne Traulsen zum Thema „Die Mathematik von Pandemien – Muss man mit Seuchen rechnen?“ Am 20. April ebenfalls um 17.30 Uhr folgt ein Vortrag von Forschungsgruppenleiterin Dr. Anja Günther zum Problemlöseverhalten von Mäusen und der evolutionären Entwicklung der Intelligenz bei Tieren, die lange mit dem Menschen zusammenleben.

Zu allen Online-Vorträgen ist jeder willkommen. Die Zoom-Links sind ab sofort auf der Startseite des Max-Planck-Instituts unter www.evolbio.mpg.de zu finden und werden jeweils 30 Minuten vor der Veranstaltung freigeschaltet.