Hohe Geldstrafe für kurze Roller-Tour

Plön

Im April 2019 zechte der arbeitslose Angeklagte mit Bekannten im Harderpark in Preetz. Reichlich Cola-Korn und ein bisschen Bier flossen die Kehlen hinunter. Gegen Mitternacht wollte sich der 56-Jährige auf den Heimweg machen. „Ich wollte mit dem Taxi nach Hause fahren“, versicherte er dem Richter glaubhaft. Doch sein Motorroller hatte er auf dem dunklen Parkplatz nahe der Shell-Tankstelle abgestellt. Aus Angst, das Gefährt könnte gestohlen oder kaputt gemacht werden, fuhr er damit die wenigen Meter zur beleuchteten Tankstelle, die videoüberwacht und 24 Stunden geöffnet ist. Motorroller würden hier nicht wegkommen, dachte sich der Mann. So mache er es immer, wenn er getrunken habe, sagte er aus.

Zivilstreife sah den Mann Schlangenlinien fahren

Blöd nur: Als der Mann mit seinem Roller umparkte, schauten von gegenüber zwei Beamte einer Zivilstreife der Polizei zu. „Er fuhr in Schlangenlinien und musste sich ab und zu mit den Füßen abstützen“, beschrieb einer der beiden den Fahrstil des Angeklagten. „Er ist gefahren und hat seinen Roller nicht geschoben.“ Schon als die Beamten ihn angesprochen haben, rochen sie dessen Alkoholfahne. Dann folgte eine kleine Rangelei. Der Angeklagte weigerte sich zunächst, in die Klinik zur Blutprobe mitzufahren. Stattdessen wollte er lieber eine Zigarette rauchen. Als er in Richtung des Beamten taumelte, brachte ihn der Polizist mit einem speziellen Griff zu Bode. „Er war schon recht ungehalten.“

Gestartet, darauf gesessen, aber nicht gefahren

Der Angeklagte zeigte vor Gericht kein Schuldbewusstsein. Ja, er habe den Motor des Rollers zwar gestartet, aber nur damit er Licht auf seinem Weg zur Tankstelle habe. Er gab auch zu, darauf gesessen zu haben. Aber er habe kein Gas gegeben, sondern das Gefährt mit den Füßen vorangestoßen. „Ich habe mit den Füßen gepaddelt.“

Daran zweifelte nicht nur die Staatsanwältin. Sie merkte an, dass der Mann ein behindertes Bein habe. Und nur mit einem Fuß sei es unvorstellbar, mit dem Motorroller voranzukommen, ohne selbst Gas zu geben.

Immer wieder mit Alkohol am Steuer erwischt

Trunkenheit am Steuer ist für den Preetzer ein vertrauter Vorwurf. Seit 2010 fiel er viermal deswegen auf und musste seinen Führerschein abgeben, erhielt Geldstrafen und Fahrverbote. Gelernt hat er daraus nicht, gegen seine Alkoholsucht etwas zu unternehmen.

3600 Euro Strafe: Viel Geld für einen Hartz-IV-Empfänger

Das Urteil fiel für einen Hartz-IV-Empfänger hart aus. Der Richter verhängte eine Geldstrafe von 3600 Euro. Dahinter verbergen sich 180 Tagessätze zu 20 Euro. Dazu erhält er ein dreimonatiges Fahrverbot. Danach darf er wieder mit einem Roller oder Mofa fahren, das nicht schneller als 25 Stundenkilometer fährt. Allerdings auch nur nüchtern. Darüber hinaus darf ihm die Führerscheinstelle nicht vor Ablauf von drei Jahren eine neue Fahrerlaubnis ausstellen. Ob er nun Gas gegeben hat oder nicht, spielte für das Urteil keine Rolle. „Es reicht für eine Verurteilung aus, dass Sie den Roller in Bewegung gehalten haben“, sagte der Richter zur Begründung.

