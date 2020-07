Im Corona-Jahr braucht es Innovationen. Nachdem so viele kulturelle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, hat es jetzt etwas Neues in den Plöner Veranstaltungskalender geschafft: der Musiksommer. Konzerte mit Abstand in der Fußgängerzone, Musik im Vorbeigehen, zum Stehenbleiben und zum Genießen.