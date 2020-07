Plön

50 Mitbürger waren es, die etwas tun wollten, die für andere einkaufen, Fahrdienste und Botengänge übernehmen wollten oder mit einsamen Plönern reden, sie aufmuntern wollten. Ein Zusammenrücken in Zeiten, in denen auf Abstand gelebt werden muss.

Die Helferbörse der Stadt ging im März an den Start. Judit Meining, die am Empfang des Bürgerbüros sitzt, wurde ins Homeoffice geschickt. Von dort übernahm sie die Koordination der Nachbarschafts-Hilfe. „Ich habe mich gerne der Aufgabe gestellt“, sagt sie – und saß fortan am Telefon, um Hilfesuchende und Helfer zusammenzubringen. Die Stadtverwaltung hatte alle Ü-60-Plöner angeschrieben und auf das Angebot hingewiesen.

Anzeige

21 Plöner haben um Hilfe gebeten

21 Mitbürger haben sich dann gemeldet, und für sie war schnell Hilfe gefunden. „Eine tolle Solidarität“, lobte Bürgermeister Lars Winter jetzt bei einem kleinen Dankeschön-Treffen am Gänseliesel-Brunnen. Viele Helfer kamen gar nicht zum Einsatz, vermutlich weil Probleme Familien-intern oder Wohnhaus-intern gelöst wurden. Soner Yavuz aber war einkaufen, um so einer älteren Person zu helfen. „ Deutschland hat mir und meiner Familie geholfen. Jetzt möchte ich etwas zurückgeben“, sagt er. Yavuz stammt aus der Türkei und lebt seit zwei Jahren hier.

Weitere KN+ Artikel

Ufuk Ipek hat auch Einkaufsdienste übernommen, „und ich habe eine ältere Dame aus dem Krankenhaus abgeholt“, erzählt er. Er stammt ebenfalls aus der Türkei. „Wir helfen jetzt jede Woche einer älteren Familie“, berichten seine Frau Hanna Ipek und er. Und sie freuen sich, dass aus der ursprünglichen Corona-Hilfe inzwischen freundschaftliche Verbindungen entstanden sind.

Lesen Sie auch: Tierische Hilfe in Zeiten der Corona-Krise: Labrador liefert Lebensmittel aus

Behindertenbeauftragte hätte gerne telefoniert

Elisabeth Filoda-Schwartze hat Telefonate mit einer Plönerin geführt, sie unterhalten. Ebenso wie Sonja Werber, die außerdem noch einkaufen war. Denn den älteren Mitbürgern ist ja geraten worden, lieber zu Hause zu bleiben, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. „Deshalb durften auch nur Helfer einkaufen, die unter 60 Jahre alt waren“, erklärt Judit Meining. Ute Wacks, Plöns Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, hätte gerne einen Telefondienst mit Heim-Bewohnern auf die Beine gestellt. Um den Menschen ihre Einsamkeit zu nehmen, als sie keinen Besuch bekommen durften. „Ich habe die Heime angerufen, doch die haben abgelehnt“, erzählt Ute Wacks – und fügt ein „unvorstellbar“ hinzu.

Kleines Dankeschön als Geste

Den Dank der Stadt haben sich vor der Rathaustür nur wenige der Nachbarschafts-Helfer abgeholt. Viele wollten offensichtlich kein Dankeschön. Schließlich sei ihr Einsatz selbstverständlich gewesen. Bürgermeister Winter und Koordinatorin Judit Meining überreichten Plön-Gutscheine. „Es ist eher eine Geste“, betonte Winter. Die übrigens durch eine Privatspende finanziert wurde, wie Birte Taube, Fachbereichsleiterin fürs Ordnungsamt und Soziales, erzählte.

„Es ist noch nicht vorbei“, sagte Winter bei dem kleinen Stehempfang. „Wer weiß, ob eine zweite Welle kommt. Wir sind sehr dankbar, wenn Sie auch weiter zur Verfügung stehen.“

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.