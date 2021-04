Plön

Dorit Dahmke züchtet Neues, erntet Frisches, wagt Außergewöhnliches. Die Natur im Schlossgebiet von Plön ist ihr Zuhause, seit mehr als 20 Jahren. Das Café hat sie vor zwei Jahren geschlossen, um mehr Zeit für andere Aufgaben zu haben. Und nur eine davon ist jetzt das neue Ehrenamt.

Dorit Dahmke möchte als Umweltbeauftragte Impulse setzen

Auf dieses Ehrenamt freut sich die Biologin. Sie möchte Impulse setzen, neue Leute kennenlernen, über den Tellerrand schauen. „Als Umweltbeauftragte kann ich mich auf andere Art und Weise als bisher einbringen“, sagt sie. Gerade hat sie das Klimaschutzkonzept für Plön gelesen. „Was für eine tolle Zeit, wir befinden uns im Aufbruch“, schwärmt sie. Aber sie mahnt auch: „Unser Stadtgrün ist kein Luxus, sondern existenziell.“

Geht Dorit Dahmke in ihren Gummistiefeln durch die Alte Schlossgärtnerei, hat sie viel zu erklären. Sie hat Respekt vor der Natur, steht für nachhaltige Lebensweise und Landnutzung. „Permakultur hat mein Leben geprägt“, hatte sie schon bei ihrer Bewerbung für den Posten gesagt. Ihr geht es um Kreislaufwirtschaft, auch im Sozialen. Ein besonderer Schwerpunkt: „Ich pflanze ein essbares Ökosystem.“

Immer neue Ideen: Pilzgarten und Pflückoase

In der Schlossgärtnerei beginnt es vorsichtig zu grünen, in den Gewächshäusern zieht Dorit Dahmke neue Pflanzen, Kräuter, Gemüse. Sie experimentiert mit Holzkohle als alternativem Dünger, legt neue Beete an, arbeitet an einer Pflückoase, versucht sich an einem Pilzgarten. Dafür setzt sie gerade Pilzkulturen auf Baumstämmen an. „Austernseitlinge, Limonenseitlinge, Rosenseitlinge, Stockschwämmchen – im vergangenen Jahr habe ich das auf Kaffeesatz probiert. Jetzt versuche ich es im großen Stil“, erklärt sie.

Hobby und Beruf gehen bei Dorit Dahmke ineinander über. Führungen durch den Schaugarten sind noch nicht erlaubt, auch keine Workshops. Corona lässt sie zurzeit ganz schön alleine auf dem historischen Areal. Hier, wo einst ein Melonengarten und die Orangerie fürs Schloss angelegt waren. In einem Raum ihrer kleinen Markthalle steht eine Vitrine mit besonderen Funden aus der Alten Schlossgärtnerei. Was sie da im Laufe der Jahre beim Gärtnern ausgebuddelt hat! „Jeden Winter friert etwas hoch“, sagt sie und erzählt von einem Stück eines Porzellanpuppenkopfes. Wer damit wohl mal gespielt hat? Scherben aus der Kaiserzeit hat sie entdeckt, Tonpfeifen-Röhrchen.

Konzerte und Lesungen auf der Waldbühne in der Alten Schlossgärtnerei

Am Wochenende hat jetzt die Schlossgärtnerei geöffnet (aktuelle Zeiten auf der Homepage www.alte-schlossgaertnerei-ploen.de). Es werden erste Erzeugnisse, eigene Kräuter und Gemüsespezialitäten verkauft. Dorit Dahmke stellt nicht nur Marmeladen her, sondern in der Kräutermanufaktur auch Pesto, Säfte und Sirups. Die Waldbühne hinten in der Alten Schlossgärtnerei liegt noch still. Sobald es die Corona-Schutzmaßnahmen erlauben, „wird es hier wieder Konzerte und Lesungen geben“, erzählt sie.

Derweil macht sie sich Gedanken über ihr neues Amt als Umweltbeauftragte. Die Baumschutzsatzung der Stadt Plön wird sie beschäftigen. Denn nun ist es Dorit Dahmke, die sich zusammen mit der Umweltfachkraft der Stadt Plön, Beate Duwe, Bäume anschauen wird und berät, ob sie gefällt werden dürfen. Sie will keine vorschnellen Entscheidungen treffen, sich erst einmal ein Bild machen, nachdenken. Auch mal einen Blick in andere Satzungen werfen. „Ich möchte, dass das Grün die Menschen erfreut“, sagt sie.

Und sie denkt weiter. Wie wäre es, wenn man Beerensträucher pflanzt im öffentlichen Raum? „Und warum immer Apfelbäume?“, denkt sie laut. „Es gibt doch auch Nussbäume, Mandelbäume, Maronen. Vielleicht wäre es einen Versuch wert, Mangold in Beete zu setzen und in Wohngebieten wie in der Breslauer Straße Beerensträucher zu setzen.“ Sie ist sich sicher, dass die Anwohner sich dann kümmern. „Grünpflege ist sozial, die Menschen haben dann eine Aufgabe.“ Bei der offiziellen Amtsübernahme bedankte sie sich für das Vertrauen, überraschte aber auch gleich mit ihrer ersten Anregung: „Lasst uns eine Esskastanie pflanzen nach überstandener Pandemie.“