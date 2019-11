Am Sonnabend trafen sich trotz Dauerregens rund 80 Menschen zur großen Pflanzaktion der Stiftung Naturschutz in Kooperation mit der Förde Sparkasse in Tökendorf trafen. 460 heimische Bäume und Sträucher brachten die Naturfreunde gemeinsam in den Boden. Förster Jan Kumke gab Tipps zur Pflanzung.