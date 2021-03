Plön

Bisher war es der Stadt überlassen worden, die dafür aber in Substanz und Sanierung investierte. Die Eigentümer der Prinzeninsel würden das Gebäude für weitere 25 Jahre kostenfrei der Stadt geben, die dann aber für den Bau verantwortlich ist.

Gampert: "Auf unsere anderen Badestellen konzentrieren"

Fakt ist nun, dass Plön beim Verteilen von Fördermitteln für die Sanierung zwar 244.000 Euro für ein neues (Grün-)Dach ergattern konnte, beim wichtigeren Förderprogramm (850.000 Euro) aber leer ausging. Nun meint Gampert: „Wir sollten uns auf unsere schönen Badestellen an der Fegetasche, am Schöhsee und am Trammer See konzentrieren.“ Die Stadt habe nur Kosten, der Prinz von Preußen und Andreas Mattfeldt (Gesellschafter der Prinzeninsel Betriebs-GmbH) „führen uns an der Nase rum“, Profit machen nur die Hohenzollern und die Stadt habe kein Geld. „Was wir da reinstecken, sehe ich kritisch“, sagte er und schlug sogar vor, den neuen Schwimmsteg an die Fegetasche zu verfrachten.

Lesen Sie auch:Schwere Einkäufe: Der Hausmeister hilft

„Mit dieser Meinung stehen Sie ziemlich allein da“, antwortete Ausschussvorsitzender Gernot Melzer (CDU). Bürgermeister Lars Winter berichtete von einer Videokonferenz mit Fraktionsvertretern, in der der Vertrag noch einmal durchgearbeitet wurde. „Wir sind nicht nur die Zahlmeister“, sagte Winter, man müsse Kompromisse schließen. Die Prinzeninsel sei einmalig und wichtig und habe touristisch einen hohen Stellenwert.