Plön/Schönkirchen

Die Beamten, darunter 26 Anwärter aus Eutin, standen zwischen 9 und 14.30 Uhr am Rastplatz Plön in der Hamburger Straße und in Schönkirchen, Schule Augustental und Höhe Reiterhof Landgraben, und winkten 196 Fahrzeuge aus dem Verkehr.

Zahl der Gurtmuffel "erschreckend hoch"

Dabei stellten sie mit 29 eine „erschreckend hohe Anzahl“ von Fahrern fest, die nicht angeschnallt waren, hebt die Polizei hervor. Fünf Fahrer telefonierten während der Fahrt, ein weiterer besaß keinen gültigen Führerschein. In 72 Fällen stellten die Beamten Fahrzeugmängel beziehungsweise fehlende Papiere fest. Es wurden Verfahren eingeleitet. Keiner der Fahrer war alkoholisiert oder stand unter Drogeneinfluss.

