Alexej von Assaulenko war ein ukrainischer Maler, der ab 1947 in Plön lebte. Seine großen Themen waren der Mensch und die Natur. Eine Stiftung bewahrt seit 1993 die Werke, sammelt sie in den Räumen der Förde Sparkasse in Plön und zeigt sie in Ausstellungen. Nun ist die Sammlung um ein Werk reicher.