Gelbgrüne Trikots, flatternde Wimpel an wippenden Antennen, leuchtende Plakate auf den Packtaschen: Fünf Teilnehmer der Mut-Tour kurbelten am Donnerstag von Eutin nach Kiel und machten Station in Plön und Preetz. Mit der Aktion wollen sie das Thema Depression ins öffentliche Bewusstsein bringen.