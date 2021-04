Drei O-Jollen kreuzen bei traumhaften Sonnenschein in der Stadtbucht auf dem Großen Plöner See. Gestartet sind sie vom Vereinsgelände des Plöner Segler-Vereins. Dort wäre Ostern eigentlich Arbeitsdienst gewesen. Corona macht dem Saisonstart auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung.