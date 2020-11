Es ist jetzt genau 50 Jahre her, dass die Plöner Schlosskonzerte ihre Geburtsstunde hatten. Ende 1970 diskutierten die Kommunalpolitiker darüber, wie man das kulturelle Leben in Plön stärken könne. Am 5. Mai 1971 erklang dann im Rittersaal des Plöner Schlosses das erste Konzert der Reihe.