Plön

Astrid Fock hat zum Monatsbeginn diese Aufgabe übernommen und freut sich auf die neue Arbeit. „Ich liebe die Herausforderung“, sagt sie. Die 57-Jährige wohnt in Scharbeutz. Nach ihrer Arbeit in Kiel ist sie gespannt auf den Flächenkreis Plön. Einige Ecken kannte sie noch gar nicht. „Es gab blinde Flecken für mich“, erzählt sie. Den Urlaub in den Osterferien hat sie genutzt, um das zu ändern – und begab sich auf eine „Tour de Kreis Plön“. Sie hat sich Schipphorst, Hüttenwohld, Stolpe und Wankendorf angeguckt, einen Tag war sie in Mönkeberg, Heikendorf und Schönkirchen unterwegs. Die Frau steckt voller Energie. Passt das zu einem Verwaltungsjob?

Noch unterstützt sie ihre Nachfolgerin in Kiel

Astrid Fock widerspricht sofort, was „Verwaltungsjob“ angeht. „Als Schulrätin habe ich so viele Kontakte zu Schulen, Lehrer, Eltern, Schülern, zu Gemeinden, Schulträgern...“ Die Schreibtischarbeit in der Kreisverwaltung sei nicht der größte Part ihrer Arbeit. Sie wird viel unterwegs sein. Aber das ist es auch, was sie möchte. Sofort lobt sie aber „das fantastische Team im Schulamt“, das sie sehr unterstützt. Apropos unterstützen: Das macht sie wiederum mit ihrer Nachfolgerin in Kiel. Einmal pro Woche hilft sie Bettina Becker, die aus Neumünster in die Landeshauptstadt wechselte, bei der Einarbeitung.

Zwei Jahre Auslandsschuldienst in Argentinien

In ihrem beruflichen Werdegang ragt eine Station ganz besonders heraus: Zwei Jahre Auslandsschuldienst in Argentinien. „Das war ein grandioses Erlebnis“, schwärmt sie von der Zeit in den 90er-Jahren. Sie unterrichtete an einer argentinischen Schule. Ein fortschrittliches Konzept dort in Buenos Aires, denn die Naturwissenschaften wurden in der Fremdsprache „Deutsch“ gelehrt. Argentinien ist für sie ein besonderes Reiseziel geblieben und sie hofft, dem Land bald wieder einen Besuch abstatten zu können.

Mitgebracht aus Argentinien ins Ostholsteinische hat sie übrigens Elefanten. Kleine Kunstwerke. „Da gibt es so wunderschöne Kunsthandwerkermärkte“, erzählte sie und in ihr wuchs der Wunsch, etwas zu sammeln. Sie kaufte ihren ersten Elefanten. Mit 26 Stück kam sie aus Argentinien zurück. Hunderte stehen inzwischen bei ihr zu Hause in Scharbeutz, es ist ihre große Sammelleidenschaft geworden. Und ein gutes Dutzend finden sich auch in ihrem neuen Büro.

Digitalisierung - das ist spannender denn je

Generell reist sie gerne. Lernt neue Länder kennen. Aber eben auch neue Arbeitsgebiete. „Ungefähr im Sieben-Jahres-Rhythmus habe ich gewechselt“, sagt sie. Es kommt viel Arbeit auf sie zu. Wie steht sie zur Digitalisierung der Schulen? „Das ist spannender denn je“, erklärt sie. „Der selbstverständliche Umgang mit Medien ist durch Corona deutlich verbreitet worden.“ Jetzt müsse allen daran gelegen sein, dass die Nutzung digitaler Medien zu einem Bestandteil des Präsenzunterrichts wird. „Aber darüber bitte nicht vergessen, dass es auch Bücher und Hefte gibt“, gibt sie zu Bedenken.

"Wir müssen zu den Eltern Vertrauen haben"

Zum Thema überfüllte Schulbusse kann sie noch nicht viel sagen. „Ich weiß aber, dass nach den Osterferien die zusätzlichen Busse weiter eingesetzt werden. Es gibt Entlastungsbusse auf hochfrequentierten Strecken. Zurzeit entlasten aber auch die vielen Elterntaxis die Situation“, sagt sie. Montag beginnt die Schule wieder. Dann läuft das Testen der Schüler an, die aber auch zu Hause einen Schnelltest machen und sich das von den Eltern bestätigen lassen können. „Wir müssen zu den Eltern Vertrauen haben. Schulische Arbeit fußt auf dem Vertrauen zwischen Schule und Elternhaus.“ Sie glaube aber, dass extrem viele Eltern für ihre Kinder das Angebot der kostenfreien Tests in der Schule annehmen werden. „Es tut uns leid, dass wir noch nicht die Tests für zu Hause mitgeben können. Ich habe gehört, das Schiff befand sich Donnerstag noch im Suez-Kanal...“

Generell ist Astrid Fock eine Frau, die Dinge gerne diskutiert, Argumente austauscht. „Ich bin gut in der Lage, meine Meinung auch mal zu revidieren“, erklärt sie. Offenheit sei wichtig. Wichtig im Umgang mit all den Menschen, die sie jetzt nach und nach im Kreis Plön kennenlernt. Wird Astrid Fock sieben Jahre bleiben? „Mindestens!“, sagt sie überzeugend. „Das ist mein Ziel.“