Der Plan ist: Abriss der Häuser und Neubau von drei Blocks mit je 15 Wohnungen, auch auf dem angrenzenden Grundstück Ulmstraße 42. Dazu gehört ein Parkplatz, von dem die neuen Häuser barrierefrei erreicht werden sollten. Die Birken stehen dafür im Weg. Im Dezember waren die Pläne in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses (SteP) vorgestellt worden. PGB-Vorstand Bernd Hentschel hatte 16 Ersatzpflanzungen versprochen, die Ausschussmitglieder stimmten zu.

Kurzfristig wurde zur Ratsversammlung eingeladen

Allerdings steht dem nun die Plöner Baumschutzsatzung im Weg. „Ausnahmen müssen doch möglich sein“, sagt Klaus Hückstädt, ebenfalls Vorstand der PGB. Diese Woche wollte SteP-Ausschussvorsitzender Gernot Melzer (CDU) mit einem Dringlichkeitsantrag das Thema noch einmal besprechen. Dafür stimmte aber keine Zwei-Drittel-Mehrheit. Und so kommt erst am Mittwoch, 24. Februar, das Thema in großer Runde auf den Tisch. Denn Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee hatte ganz kurzfristig zu einer Ratsversammlung eingeladen (19 Uhr, Aula am Schiffsthal). Noch steht auf der Tagesordnung „Aufhebung der Satzung der Stadt Plön zum Schutz des Baumbestandes“. „Mir ist es wichtig, dass wir vorankommen“, sagt sie.

Eine Aufhebung der Baumschutzsatzung würde allerdings bedeuten, dass dann bis zum 1. März (dann beginnt die Schonfrist) theoretisch jeder Plöner Bäume fällen dürfte, wie er mag. Umweltschutzbeauftragter Achim Kuhnt, der zu dem Thema gar nicht gehört wurde, ist erbost. „15 Jahre meiner Arbeit würden ad absurdum geführt“, sagte er in der SteP-Sitzung. Seine Idee: Eine Änderung der Satzung, sodass Ausnahmen genehmigt werden können. Allerdings vom entsprechenden Fachausschuss, und das wäre der GUT (Gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus). Das Bauvorhaben der Plöner Gewerblichen könnte dann doch wie geplant umgesetzt werden.