Florian Landschof übernimmt das Ruder

Plön

Aktuell hat der Verein, der 1927 gegründet worden ist, 329 Mitglieder. Davon sind 29 Jugendliche. 34 Neuaufnahmen im vergangenen Jahr stehen 22 Abgängen gegenüber. Zahlen, die den Verein freuen.Besonders um die Jugendarbeit will sich Florian Landschof (38), der jetzt zum neuen Vorsitzenden des SFV gewählt wurde, kümmern. Nach vier Jahren hatte sich der bisherige Vorsitzende, Peter Militzer, nicht wieder zur Wahl gestellt.

SFV hat vier Vereinsgewässer

Mit Landschof steht wieder ein Plöner an der Vereinsspitze. Vier Gewässer hat der SFV langjährig gepachtet. Die Mitglieder können auf dem Schluensee, Unteren Ausgrabensee, Trammer See und Schöhsee ohne zusätzliche Angelgebühr fischen. Mehr als 30 vereinseigene Boote stehen zur Nutzung bereit. Gerade erst im vergangenen Jahr konnten sechs neue angeschafft werden – zwei davon für die Jugendabteilung.

Bei Behinderung sind E-Motoren erlaubt

Neu ist, dass in den Vereinsgewässern zukünftig das Fischen mit der Hegene auf die Kleine Silbermaräne erlaubt ist. Das ist eine Schnur, von der seitlich drei bis fünf kürzere Schnüre abgehen. An diesen Seitenarmen befestigt man die Köder. Auf den Verbandsgewässern des Landessportfischerverbandes (LSFV) können ab sofort Elektro-Bootsmotoren bis 900 Watt eingesetzt werden. Voraussetzung sei, so betonte Peter Militzer, ein Behinderungsgrad (GDB) von mindestens 30 Prozent.

Neue Jahreskarte für Angler

Erleichternd empfinden die Sportfischer auch die Nachricht, dass es ab diesem Jahr eine neue und einheitliche Jahreskarte für den Großen Plöner See, den Kleinen Plöner See und die fünf kleinen Plöner Stadtseen für 200 Euro gebe. Die Jahreskarte sei in rund zwei Wochen erhältlich. Gastkarten vergibt der Sportfischerverein für den Schluensee und den Trammer See. Weitere Informationen gibt es auf der neu gestalteten Homepage des Sportfischervereins unter www.sfv-ploen.de.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.