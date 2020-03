Einen gelungenen Start in die Restserie der Fußball-Verbandsliga Ost feierte der VfR Laboe, der sein Heimspiel gegen den Preetzer TSV mit 3:2 gewann. „Unser Sieg geht schon in Ordnung, schließlich hatten wir etliche Konterchancen, die zum 3:0 hätten führen können“, so Laboes Co-Trainer Dominic Kahl.