Plön

Sie heißen „Suhrer-See-Strampler“ und „ Silberschwingen“, „Max-Planck-Cycle“, „Green Team“ und „E-Biker“ oder ganz nüchtern Team Knivsbergring. Und sie werden radeln. Je mehr Auto-Kilometer in den drei Wochen vom 16. August bis 5. September eingespart werden, desto besser. Und gesund ist das alles ja auch noch.

Ob im Team oder alleine: Jeder Kilometer zählt

Wer in Plön wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht darf mitmachen. CO2 einsparen und vielleicht sogar einen Preis gewinnen. Mit Freunden, Nachbarn, Mitschülern oder Kollegen in einem Team fahren oder alleine – das Prozedere dürfte den meisten bekannt sein, es ist schließlich die dritte Stadtradel-Aktion für Plön. Zu toppen sind die Ergebnisse aus 2018 (47196 Kilometer, 264 Teilnehmer) und aus 2019 (41500 Kilometer, 174 Teilnehmer).

„Es zählt jeder Kilometer“, sagt Bürgermeister Lars Winter, der ganz vorne mitradelt. Auch diejenigen, die „nur“ zum Bäcker mit dem Fahrrad fahren oder in die Stadt, können ihre Kilometer eintragen. Und wer in Urlaub fährt, darf dort seine Rad-Kilometer auf Ausflügen mitzählen. „ Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze“, erklärt Plöns Radverkehrsbeauftragter Wolfgang Homeyer. Und der Spaß soll bei der ganzen Aktion nicht zu kurz kommen.

Bürgermeister verzichtet drei Wochen komplett aufs Auto

Winter selber verzichtet auch diesmal an allen 21 Tagen komplett aufs Autofahren und macht sich dadurch zum Stadtradel-Star. In den vergangenen Jahren hatte er mehrere Hundert Kilometer an den 21 Tagen erradelt. Das soll auch 2020 so sein. „Wenn ich dienstlich nach Bad Segeberg, Schönberg oder Eutin muss, leihe ich mir auch schon mal ein Pedelec aus“, sagt er. Auch jede gemeinsame Radtour nimmt er mit, die in Plön im Angebot ist (Start ist immer an den Pavillons auf dem Marktplatz). Am Sonntag, 16. August, geht es um 13 Uhr los Richtung Malente, am 23. August ab 13 Uhr soll zum ersten Mal eine Langstrecken-Tour rund um den Großen Plöner See angeboten werden, am 30. August wird der Kleine Plöner See umrundet und am Sonnabend, 5. September, ist ab 13 Uhr eine Abschluss-Tour geplant. Außerdem gibt es drei After-Work-Touren, die um 18 Uhr starten: Dienstag, 18. August, die Westwärts-Tour, Mittwoch, 26. August, die Ostwärts-Tour und am 2. September die „Bis es dunkel wird-Tour“.

Treffen mit den Preetzer Stadtradlern

Die Strecken sind rund 20 bis 25 Kilometer lang. Auch der Radverkehrsbeauftragte Homeyer ist fast bei allen Touren dabei. Ob in den Pausen gemeinsam irgendwo eingekehrt werden kann, muss sich wegen Corona noch zeigen. Deshalb ist auch noch nicht sicher, wie am Sonntag, 30. August, das Treffen mit den Preetzer Stadtradlern in Wahlstorf aussehen kann.

Sicher ist aber, dass es auch in diesem Jahr wieder Preise zu gewinnen gibt. Für die drei Teams mit den umgerechnet meisten Kilometern pro Mitglied gibt es Geldpreise. Außerdem sollen alle Mitradler die Chance haben, bei einer Tombola Preise zu ergattern.

Anmeldungen online, per App oder telefonisch

Jetzt fehlt nur noch die Anmeldung – von Teams und Einzelpersonen (die dann im Offenen Team Plön mitfahren). Das geht online (www.stadtradeln.de/ploen), per App oder bei der Stadtradel-Koordination im Plöner Rathaus. Wolfgang Homeyer ist unter Tel. 04522/505751 zu erreichen. Kilometer können entsprechend eingetragen/gemeldet werden. Winter hofft, dass sich mit Schulbeginn am Montag auch noch mehr Schüler-Teams melden. Und er hat beobachtet, dass die „ Silberschwingen“, eine Gruppe, die vom örtlichen Seniorenbeirat initiiert wurde, schon wieder trainiert. Kein Wunder, sie wollen natürlich ihren Siegertitel vom vergangenen Jahr verteidigen...

