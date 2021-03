Für Wohnungslose muss die Stadt eine Notunterkunft vorhalten oder bereitstellen. Das macht Plön in der Gartenstraße 9 und 11. 21 Schlichtwohnungen für die, die ihre Wohnung verloren haben und in Not sind. Doch jetzt muss sich Plön Gedanken machen, wo die Obdachlosen alternativ unterkommen könnten.