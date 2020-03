Einkaufen in Zeiten von Corona – gar nicht so einfach. Harte Regeln herrschen jetzt bei Edeka in Mönkeberg: In seinem gut frequentierten Markt hat Inhaber Alexander Ristow (45) durchgegriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dafür muss er teils harsche Kritik seiner Kunden einstecken.