Plön

„ Plön steigt in die Zukunft ein“, freute sich Bürgermeister Lars Winter Dienstagmittag. „Total verrückt“ titelt ein Flyer der Stadtbücherei, der über das Upgrade informiert. Es ist tatsächlich etwas richtig Neues. Nur Glücksburg und Norderstedt waren schneller und haben die Offene Bücherei bereits. Plön ist Nummer drei in Schleswig-Holstein.

Die Idee wurde vor zwei Jahren vorgestellt

Zwei Jahre hat es gebraucht, bis die Idee von Büchereileiterin Nicola Schöpke umgesetzt wurde. Von Herbst 2018 bis jetzt wurde die Büchereizentrale in Rendsburg überzeugt, die Plöner Ratsversammlung begeistert, es wurde ein Förderantrag beim schleswig-holsteinischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gestellt – und dann hielt die neue Technik Einzug.

Anzeige

Das ist in erster Linie der neue Selbstverbuchungsautomat, das Herzstück der Offenen Bücherei. An diesem Gerät können Bücher, Spiele und andere Medien entliehen und auch wieder zurückgegeben werden. Selbst eine Verlängerung der Ausleihfrist ist möglich. Ganz ohne Mitarbeiter, also auch nach deren Feierabend. Eine Sicherheitsschleuse, eine Öffnungsautomatik, Kartenlesegerät, Videoüberwachung wurden eingebaut. Außerdem musste jedes Buch, jede CD, jedes Spiel neu codiert und mit RFID-Aufklebern bestückt werden. Dazu kam ein neuer Tresen mit neuer Technik. Hier entfällt nun umständliches Einscannen jedes einzelnen Buches.

83 Kunden ließen sich bereits freischalten

Nach einer kurzen Testphase läuft jetzt alles und der offizielle Startschuss wurde gestern Mittag gegeben. Seit anderthalb Wochen konnten schon die Bücherei-Kunden ihre Karten upgraden lassen. Denn für die Offene Bücherei braucht es eine besondere Registrierung. „83 haben das schon gemacht“, erzählen die Bücherei-Mitarbeiterinnen Dietlind Joneleit und Gaby Alkilani. Darunter Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee. Um zu demonstrieren, wie einfach die Bedienung des Automaten ist, lieh sie bei der offiziellen Einweihung spontan ein Gesellschaftsspiel aus. Was jetzt noch fehlt, ist ein Bewegungsmelder, der beim Eintritt in die Offene Bücherei das Licht aufflammen lässt. Der ist aber schon bestellt.

Was kostet das? Die Bücherei-Kunden, zurzeit sind es rund 2600, zahlen nach wie vor nur einen Jahresbeitrag von 16 Euro. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ließ rund 61000 Euro springen. Bleiben noch 15000 Euro für die Stadt Plön.

Beratung zu den üblichen Öffnungszeiten

Wer nun am Abend ein neues Buch lesen möchte – kommt vorbei und leiht sich eins. „Viele freuen sich, dass sie nun auch spontan am Sonntagnachmittag einen Film oder ein Spiel aussuchen und mitnehmen können“, erzählt Gaby Alkilani. Die Stadtbücherei ist zur Selbstbedienungseinrichtung geworden. Für die, die das möchten. Wer weiterhin von den Mitarbeiterinnen beraten werden will, kommt dienstags, donnerstags oder freitags von 9.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr vorbei, mittwochs von 14 bis 18 Uhr.

Vielleicht wird noch länger geöffnet

„Wir schalten jetzt in den 24-Stunden-Modus. Bitte beachten Sie, dass nun kein Personal zur Verfügung steht“, ertönt eine Stimme aus dem Off zum Feierabend. 24 Stunden? Noch nicht. „16 Stunden sind nun täglich geöffnet, wir müssen erst einmal Erfahrungen sammeln“, sagt Fachbereichsleiterin Caroline Backmann. „Vielleicht ergibt es sich aber, dass wir länger öffnen“, ergänzt Winter.

