Nie war der Trend, in Deutschland Urlaub zu machen, größer als in diesem Jahr. Reibt sich die Tourismus-Branche also die Hände? Klingelten die Kassen? Sind Hotels und Pensionen am Plöner See die großen Corona-Gewinner? „Nein“, sagt Caroline Backmann, Leiterin der Tourist Info Großer Plöner See.