Es ist eigentlich Saisonstart in Schönberg. Doch Michael Lind Pedersen muss den Betrieb im Hotel am Rathaus schließen. Gaststube, Saal und Hotelzimmer bleiben leer. Doch das Personal arbeitet weiter. „Wir wollen die Zeit nutzen, das Haus fit zu machen für den Neustart“, so der Hotelier.