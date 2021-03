Plön

Schließlich wurde dann keine Stellvertreterin gewählt, obwohl das vom Ausschuss für Gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus eigentlich so gedacht war. Es stand allerdings so nicht in der Tagesordnung.

Wenn etwas nicht in der Tagesordnung steht, wäre ein Beschluss nicht rechtskräftig. Das hatte Bürgermeister Lars Winter mit Verweis auf die Gemeindeordnung schon bei der Sondersitzung der Ratsversammlung am 24. Februar erklärt. Da ging es um die Baumschutzsatzung. Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee (CDU) ließ also abstimmen über eine Änderung des Tagesordnungspunktes „Berufung einer/eines ehrenamtlichen Umweltbeauftragten der Stadt Plön“. Es sollte „... und einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters“ hinzugefügt werden.

Keine Zwei-Drittel-Mehrheit für Umbenennung des Tagesordnungspunktes

25 Mitglieder hat die Ratsversammlung. Auch wenn nur 21 anwesend waren, braucht es rechtlich 17 Stimmen für eine Zwei-Drittel-Mehrheit. 14 Ja-Stimmen waren eindeutig zu wenig. Ingo Buth (SPD) beantragte, dann die Wahl komplett von der Tagesordnung zu nehmen und erst Ende April zu entscheiden. 20 Stimmten gegen ihn. Eine von ihm geforderte Sitzungsunterbrechung wurde ebenfalls abgelehnt. Und so schließlich „nur“ Dorit Dahmke gewählt – das dann aber einstimmig.

Buth denkt an Absicht oder Unvermögen

„Wir sind in einer misslichen Lage“, hatte GUT-Vorsitzender Gerd Weber (Bündnis 90/Grüne) noch gesagt, weil sein Ausschuss vergangene Woche – wenn auch mit knapper Mehrheit – dafür war, Umweltbeauftragte und Stellvertreterin Johanna Stehle in einem Rutsch zu wählen. Ingo Buth machte seinem Ärger Luft und mutmaßte, der Punkt auf der Tagesordnung sei womöglich aus Absicht oder durch Unvermögen so formuliert worden – „um zu dem Ergebnis zu kommen, wo wir jetzt stehen.“ Denn es ist bekannt, dass vor allem die CDU-Fraktion der neu gewählten Umweltbeauftragten es selbst überlassen möchte, ob sie überhaupt eine Stellvertreterin brauche.

"Wie können Sie morgens noch in den Spiegel schauen?"

„Für mich haben Sie das letzte Maß an Glaubwürdigkeit verloren“, sagte Buth zur Bürgervorsteherin und fragte „Wie können Sie morgens noch in den Spiegel schauen?“ Mechtilde Gräfin von Waldersee ließ sich nicht provozieren, nannte den Angriff „eine Unverschämtheit“. Und es war Bürgermeister Winter (SPD), der ihr zur Seite stand. Denn die Tagesordnung für die Ratsversammlung war vor dem Beschluss des GUT, auch eine Stellvertreterin zu wählen, aufgestellt und verschickt worden.

Unvermögen? Unverschämtheit? Und eigentlich ging es um Umweltschutz. Unbeirrt hielt Achim Kuhnt seinen Abschlussbericht als Umweltbeauftragter. Und ein bisschen gerührt nahm er Geschenke und Dankeschöns entgegen für 16 Jahre Engagement. Alle fünf Fraktionen schenkten ihm je einen Vogel-Nistkasten (“Wir helfen auch beim Aufhängen“, sagte Weber) und die Verwaltung einen veredelten Apfelbaum mit vier unterschiedlichen Sorten. Unverzagt nahm Dorit Dahmke die Ernennungsurkunde und Blumen entgegen.

Achim Kuhnt gab Rückblick auf seine Arbeit

Um was es beim Amt des Umweltbeauftragten alles gehen kann, hatte Kuhnt für die Sitzung zusammengefasst. Er gab einen ausführlichen Rückblick auf seine Arbeit, auf Höhen und Tiefen. „Ich bin sehr froh, dass während meiner Amtszeit das Projekt ,Seewiesen‘ – vor allem in seiner ursprünglichen Planung mit künstlichen Seen – am Ende nicht realisiert wurde“, sagte er. Denn eine Erweiterung der Ortslage um Neubau- oder gar Gewerbegebiete hätte für die Stadt fatale Folgen. Deshalb habe er auch immer die Verdichtung der Innenstadt unterstützt, „auch wenn es mir manchmal schwergefallen ist“, sagte er. Innenstadtverdichtung bedeute auch immer einen Verlust an innerstädtischem Grün, an Gehölzen und Biotopflächen.

Eschen, Ulmen und Kastanien geht es nicht gut

Gehölze benötigen eine besondere Aufmerksamkeit. „Leider steht es um den Baumbestand nicht sonderlich gut“, warnte Kuhnt. Viele Eschen leiden unter dem „Eschentriebsterben“, das durch einen winzigen Schlauchpilz verursacht wird. Bei der Erkrankung werde oft auch der Wurzelbereich befallen. Anscheinend gesund aussehende Bäume sind umsturzgefährdet, und es bleibt nur eine Fällung oder Kappung. Auch die Ulmen haben es schwer. „Viele unserer letzten verbliebenen Ulmen wurden und werden in kürzester Zeit vom Ulmensplintkäfer dahingerafft. Auch unsere Kastanien leiden unter zahlreichen Schädlingen“, zählte Kuhnt weiter auf.

Baumschutzsatzung, Bürgerwald, Schilfrückgang – Kuhnts Beurteilung fand 16 Jahre Gehör, jetzt fand er mahnende Worte für die Zukunft. Und hatte auch Lob parat, für eine Initiative der Plöner Politik vor ein paar Jahren gegen das Einleiten von verschmutztem Straßenwasser in die örtlichen Gewässer. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) habe reagiert, dass ein Teil des Oberflächenwassers der Bundesstraßen nicht mehr völlig ungeklärt in die Seen gelangt. „Das kann wirklich nur der Anfang sein“, so Kuhnt.