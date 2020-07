Er ist so etwas wie das wandelnde Archiv der Stadt. Zumindest was die jüngere Geschichte angeht. Uwe Heisch (61) kennt sich in Plön aus, kann zu vielen Gebäuden etwas erzählen, weiß auf viele Fragen eine Antwort. Er interessiert sich eben für seinen Heimatort. Uwe Heisch sammelt alte Postkarten.