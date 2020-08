Plön

Das Thema Parken erhitzt grundsätzlich die Gemüter, die Mitglieder des Hauptausschusses diskutierten angeregt. Entscheidungen sind nun erstmal verschoben. Es wird abgewartet, geprüft und weiter diskutiert.

Die Plöner Schlossgarage wurde im September 2005 eröffnet und hat 204 Stellplätze für die Fielmann-Akademie und die Stadt. Am Anfang hatte Plön davon 118, verkaufte 2010 aber davon 15 im zweiten Untergeschoss an Fielmann für 145.000 Euro. Die jährlichen Bewirtschaftungskosten werden umgelegt. Im vergangenen Jahr wurde die Tiefgarage grundrenoviert. Für 335.000 Euro, die Fielmann Akademie übernahm 68.000.

Stadt will die Reitbahn nicht verlieren

Im November sprach sich Bürgermeister Lars Winter gegen den Verkauf der Garage aus. Sie wird von Touristen und Pendlern genutzt. Und die Stadt wolle auch das „Dach“ nicht verlieren. Denn die Reitbahn bildet die „grüne Deckelplatte“ für die Tiefgarage, sie gehört zum Baukörper dazu. Wird sie verkauft, ist die Stadt die Rasenfläche der Reitbahn los – und damit einen beliebten Veranstaltungsort.

Geprüft wurde nun trotzdem, ob der städtische Anteil verkauft werden könne, die Verwaltung war beauftragt worden, Gespräche zu führen. Fielmann hat abgewunken – kein Bedarf an weiteren Stellplätzen. Die Stadt fragte auch beim Kreis nach, ob im Rahmen des geplanten Erweiterungsbaus Stellplätze benötigt würden. Der Kreis wollte prüfen. Weil noch gar nicht beschlossen ist, ob der Erweiterungsbau kommt, gibt’s bisher keine Zu- oder Absage.

Abwarten, bis sich der Kreis entscheidet

Andre Jagusch ( CDU) und auch Thorsten Roth ( SPD) schlugen vor, die Entscheidung des Kreises abzuwarten. „So lange die Kreisverwaltung keine Entscheidung getroffen hat, ob sie in Plön erweitert oder an den Stadtrand von Kiel zieht, sollten wir diese Stellplätze für den Kreis vorhalten“, sagte auch Ausschussvorsitzender Ingo Buth ( SPD). Schließlich, so wurde deutlich, wolle man die Kreisverwaltung in Plön halten und keine Argumente gegen den Standort schaffen. Und so einigten sich die Mitglieder des Hauptausschusses einstimmig abzuwarten, bis der Kreis sich entschieden hat.

Zwei Stellplätze für Elektroautos

Nur um zwei Stellplätze ging es bei der nächsten Park-Diskussion. Es sind die beiden Parkplätze für Elektroautos am Stadtgraben, die entsprechende Fahrzeuge seit Herbst 2019 kostenlos drei Stunden mit Parkscheibe nutzen dürfen. Klappen tut das nicht so richtig. Täglich stehen „normale“ Pkw dort. „Die meisten haben die Schilder nicht gesehen oder die Botschaft nicht erfasst“, sagte Jörg Schröder (Linke). Das sei ihm so berichtet worden. Die CDU-Fraktion schlug nun vor, das Parken von E-Fahrzeugen auf allen von der Stadt bewirtschafteten Flächen zeitlich befristet kostenfrei zu gestatten. „Das wäre der bessere Weg“, so Jagusch. Parallel dazu hatte Schröder einen Antrag gestellt, die beiden E-Parkplätze abzuschaffen und stattdessen per Aufkleber Fahrzeugen mit einem CO2-Wert unter 100 mg/km das Parken mit Parkscheibe zu erlauben.

Parkplätze mit Ladesäule aufwerten?

Die Diskussion war eröffnet. Droht dann ein gewaltiger Verlust an Parkgebühren (und in der Folge auch bei den Fehlbedarfszuweisungen)? Jährlich nimmt die Stadt eine Viertelmillion Euro durch Parkgebühren ein. Immerhin gibt es im Kreis laut Bürgermeister Winter 420 Elektro- und 565 Hybrid-Fahrzeuge, in der Stadt Plön sind es 28 und 35. „Ich will kein Zwei-Klassen-Parken in unserer Stadt“, erklärte Dirk Meußer ( FDP). Aber wenn die beiden Parkplätze mit einer Ladesäule aufgewertet würden, könne er sich mit der Idee anfreunden. Und damit war er nicht allein.

„Die Ladesäule am Bahnhof wird nur unterdurchschnittlich genutzt, der Strom ist da teuer“, gab Roth zu bedenken. Und ist die Installation einer Schnell-Ladesäule am Stadtgraben überhaupt möglich? „Vor vier Jahren hieß es, die Strom-Infrastruktur sei dort nicht so gut“, warf Jagusch ein. Auf jeden Fall würden Ladesäulen gefördert, sagte Winter. Eine Entscheidung fiel im Hauptausschuss nicht. Sie wird verschoben. Die Verwaltung ist nun an der Reihe, die Möglichkeiten zu prüfen. Wer derweil als Nicht-E-Fahrzeug auf den ausgewiesenen Parkplätzen am Stadtgraben steht, riskiert ein saftiges Knöllchen. Denn zukünftig droht ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro.

