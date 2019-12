Polizeischüler checken 166 Autofahrer

Plön

Die Erkennung und Aufdeckung des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln bildete dabei den einen Schwerpunkt der Verkehrskontrolle, die auf den Parkplätzen an der Fegetasche (B 76) und am Kleinen Plöner See (B 430) erfolgten. Acht Fahrer hatten Alkohol konsumiert und leisteten einen freiwilligen

Atemalkoholtest. Bei einem der Fahrer lag der Wert über 0,5 Promille, sodass ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde. Bei ebenfalls acht Personen bestand der Verdacht, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten stünden. Hier wiesen zwei der acht durchgeführten Drogenvortests ein positives Ergebnis auf.

Aktion in Plön diente auch der Ausbildung von 22 Polizeischülern

Die Aktion diente auch der Ausbildung von 22 Kommissaranwärtern, die derzeit in der Polizeischule Eutin ihr Grundpraktikum machen. Unterstützt wurden die „Grundschüler“ dabei von vier Ausbildern sowie weiteren 18 Beamten der Plöner Polizeidienststellen.

Eine weitere Besonderheit: Organisiert und geleitet wurde die Kontrolle von drei etwas älteren Polizeischülern, die im Rahmen ihres Hauptpraktikums auch die Einsatzleitung vor Ort übernahmen. Dazu zählte Katja Bonse, die bei der Einrichtung der Kontrollstelle in der Hamburger Straße erst einmal ein unerwartetes Problem lösen musste. Trotz einer Kette von Halteverbotsschildern, die zur Vorbereitung der Aktion vor ein paar Tagen in der ersten Reihe des Parkplatzes aufgestellt worden waren, standen dort sechs Fahrzeuge, sodass der eigentlich geplante Aufbau spontan geändert werden musste. Eine erste Variante erwies sich wegen der kurvigen Anfahrt und einer zu querenden Regenwasserrinne als problematisch, was einige ältere Beamte vorhergesehen hatten. „Die Schüler sollen aber eigenverantwortlich arbeiten und dürfen dabei auch Fehler machen. Daraus lernt man am besten“, sagte Polizeisprecher Oliver Pohl.

Binnen weniger Minuten war dann ein neuer Aufbau an alter Stelle gefunden, sodass die Kontrolle mit kurzer Verspätung starten und die Anhalteposten ihre Arbeit beginnen konnten. Diese wichtige Station übernahm mit Oberkommissar Matthias Rump ein erfahrener Beamter, der den wechselnden Anwärtern auf dieser Position einige Tipps gab, worauf dieser beim Herauswinken achten sollte.

Ein Blick in die Augen des Fahrers kann aufschlussreich sein

In der eigentlichen Kontrolle stand dann zunächst die richtige situationsabhängige Ansprache der Verkehrsteilnehmer auf dem Programm. Bei der typischen Begrüßung: „Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle“ und der Bitte um Führerschein und Fahrzeugpapiere achten die Anwärter vor allem auf die Reaktion des Gesprächspartners. „Ein bisschen Nervosität ist normal. Hektik, aber auch übertriebene Ruhe könnten verdächtige Anzeichen sein“, berichtet Bonse, worauf man achten sollte. Ein kurzes Gespräch mit unverfänglichen Fragen helfe den ersten Eindruck anhand der Aussprache zu bewerten. Auch der Blick in die Augen sei wichtig, die Situation einzuschätzen. Und eine große Rolle spiele auch die Erfahrung und das Bauchgefühl. Wenn genügend Verdachtsmomente vorlägen, gebe es weitere Möglichkeiten wie die Prüfung der Pupillenreaktion mit der Diagnostikleuchte oder den Torkeltest, bei dem die motorischen Fähigkeiten angeschaut würden, ergänzt Polizeischüler Gabriel Lorenzen-Restrepo, der den Einsatz an der Fegetasche leitet. Noch einfacher sei es, wenn die Fahrer den Alkoholkonsum einräumen würden und man nur noch die Werte messen müsse.

Auch die Sicherheit der Ladung wurde in Plön kontrolliert

Außerdem achteten die Beamten auf funktionierende Schweinwerfer und Rückleuchten oder die Ladungssicherheit. So musste ein Handwerker, der zum Feierabend einige Werkzeugkisten und Leitern auf dem Dachträger verstaut hatte, die Gurte noch einmal gründlich nachspannen. Und auch ein Weihnachtsbaumtransport wurde genau unter die Lupe genommen, damit die Nordmanntannen auch sicher beim Kunden ankommen.

