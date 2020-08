Es soll sich einiges ändern in der Innenstadt. Der Bereich von der Krabbe bis zur Schwentine rund um den Bahnhofsvorplatz und die Lübecker Straße wird aufgewertet. An den Plänen sitzt die Stadt bereits, zusammen mit einem Hamburger Büro. Aber was wollen die Plöner Bürger? Was für Ideen haben sie?