Helferbörse der Stadt Plön geht an den Start

Plön

Judith Meining arbeitet bei der Stadt Plön, zurzeit von zu Hause aus. Sie will Hilfesuchende mit denen zusammenbringen, die nachbarschaftliche Unterstützung anbieten können. Dabei geht es um die Erledigung von Einkäufen oder Botengänge, das Abholen von Medikamenten aus der Apotheke, mit dem Hund Gassi gehen, vielleicht telefonische Unterhaltung. Judit Meining ist für Helfende und Hilfesuchende erreichbar unter Tel. 0151/18941879 oder per Mail an judit.meining@ploen.de.

Persönlichen Kontakt vermeiden

„Bitte beachten Sie, dass Sie dennoch Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken sollten – nicht nur, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sondern auch, um Menschen nicht zu gefährden, die zur Risikogruppe gehören“, sagt Bürgermeister Winter. Auch bei der Nachbarschaftshilfe soll daher der persönliche Kontakt, sofern es möglich ist, vermieden werden.

Hundeleine mit Seifenlauge reinigen

Lebensmittel beispielsweise sollen vor der Haus-/Wohnungstür abgelegt werden. Sie dürfen erst aufgenommen werden, wenn der Helfende sich mindestens zwei Meter entfernt hat. Gegenstände aus der Quarantäne dürfen nicht herausgegeben werden. Damit meint die Stadt ausdrücklich auch Einkaufstaschen. Hundeleinen müssen vorher mit Seifenlauge gereinigt werden. Die Informationen zu der neuen Helferbörse der Stadt gehen in der kommenden Woche per Post an alle Plöner, die über 60 Jahre alt sind.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.