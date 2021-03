Plön

Johanna Stehle, Dorit Dahmke und Andreas Neumann haben ihren Hut in den Ring geworfen und sich am Donnerstagabend dem Ausschuss für Gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus (GUT) vorgestellt. Um es vorweg zu nehmen: Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Ratsversammlung veranschiedet Achim Kuhnt am 24. März

Die Fraktionen haben jetzt eine Woche Zeit, sich intern zu beraten. Am Donnerstag, 18. März, tagt der GUT wieder und einigt sich auf einen Kandidaten. Es obliegt schließlich der Ratsversammlung am Mittwoch, 24. März, die Nachfolgerin oder den Nachfolger offiziell zu benennen – und dann auch Achim Kuhnt offiziell zu verabschieden.

Johanna Stehle studiert Agrarwissenschaften

Der oder die Beauftragte für Umwelt und Natur ist zentrale Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen der Bevölkerung rund um das Thema Umwelt. Plön hat bereits seit 1972 das Ehrenamt besetzt (es gibt nur eine finanzielle Entschädigung). Damals wurde es der Limnologe Dr. Wolfgang Hofmann. Nach 33 Jahren folgte ihm Achim Kuhnt. Schon im August vergangenen Jahres hat sich Johanna Stehle beworben. Die 23-Jährige wuchs in Plön auf, studiert Agrarwissenschaften in Kiel. „Die Liebe zur Natur ist mit in die Wiege gelegt worden“, erzählte sie Donnerstagabend. Im vergangenen Jahr machte sie ihren Jagdschein. Das Studium würde ihr viel Zeit für das Amt der Umweltbeauftragten lassen.

Biologin Dorit Dahmke leitet die Schlossgärtnerei

Dorit Dahmke (55) betreibt seit mehr als 20 Jahren die Alte Schlossgärtnerei, verbrachte ihre Kindheit auf dem Land, studierte in Bremen Biologie (Meeresbotanik und Vegetationskunde), sattelte später Gewässerrenaturierung auf. „Permakultur hat mein Leben geprägt“, erzählte sie – die nachhaltige Lebensweise und Landnutzung, der respektvolle Umgang mit der Natur. Bis vor zwei Jahren betrieb sie in der Schlossgärtnerei auch ein Café. „Das habe ich geschlossen, um mehr Zeit für andere Aufgaben zu haben.“ Zurück zu den Wurzeln, mehr Biologie statt Konditorei.

Andreas Neumann möchte sich in die Gesellschaft einbringen

Dritter Kandidat ist Andreas Neumann. Der 57-Jährige lebt seit zehn Jahren in Plön. 1986 machte er seine Ausbildung zum Landwirt. Er ist studierter Agraringenieur und seit 1991 im Bereich der nachgelagerten Landwirtschaft tätig – inzwischen in beratender Funktion. Neumann, der auch Jäger und Angler ist, sucht eine Möglichkeit, sich in die Gesellschaft einzubringen. „Ich möchte etwas zurückgeben“, sagt er. Das sei für ihn eine Herzensangelegenheit – und die Umwelt auch sein Fachgebiet.

Lesen Sie auch:Geflügelpest im Kreis Plön: erneut müssen zehntausende Tiere getötet werden

Auf Nachfrage von Ingo Buth (SPD), ob sich die Bewerber auch vorstellen könnten, als stellvertretender Umweltbeauftragter zu arbeiten, kam von allen drei Kandidaten ein klares Ja. „persönlich bin ich nicht der Meinung, dass wir einen Vertreter benötigen“, sagte Ausschussvorsitzender Gerd Weber (Grüne). Achim Kuhnt hatte vor rund drei Jahren einen Stellvertreter bekommen, da das Amt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Zum Beispiel bei Begutachtungen, wenn Bäume gefällt werden sollen. Aber auch die Begleitung der Fachausschüsse und der Ratsversammlung fordern Einsatz. Der Stellvertreter-Posten ist derzeit unbesetzt. In einer Woche wird klar sein, wer sich zukünftig für die Umwelt in Plön die Zeit nehmen darf – und ob es zwei werden.