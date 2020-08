Wilfried D. John freut sich und lächelt. Er ist der neue Schulleiter der Gemeinschaftsschule Plön. Wenn er durch die Schulgebäude am Schiffsthal läuft, sich in den einzelnen Klassen vorstellt, kann er das im Moment wohl nicht so gut zeigen. Denn er trägt natürlich einen Mund-Nase-Schutz.