Plön

Frank Neufeind, Wirtschaftsförderer in Plön, blickt auf ein paar leere Schaufenster und ist trotzdem ganz zufrieden. „Bis jetzt sind es durch Corona nicht mehr Leerstände als vor der Pandemie geworden“, sagt er. In seinem Rückblick auf das Jahr 2020 vor dem Hauptausschuss sprach Neufeind von zahlreichen Anfragen von Unternehmern, die sich in Plön niederlassen wollen.

In der Langen Straße sind immer noch keine neuen Geschäfte in die Gebäude 32 (Steiskal) und 34 (ehemals SL design) eingezogen. In den Schaufenstern gab’s zwischenzeitlich Wollwaren oder Kunst zu sehen, aktuell präsentiert die Tourist-Info dort Fotos von „Plöner Lieblingsplätzen“. Der Lila Bäcker steht leer (Lange Straße 2-3). „Es gibt aber einen Interessenten“, sagt Neufeind.

"Vivaldi" ist zurück in der Plöner Innenstadt

Problemlos war jetzt die Ansiedlung eines Blumengeschäftes. Maike Kaß war 18 Jahre mit „Vivaldi“ am Markt ansässig. Vor zwei Jahren wurde der Mietvertrag gekündigt. Seit einer Woche ist das Geschäft zurück – nur wenige Meter vom ehemaligen Standort entfernt und jetzt am Markt 16. Maike Kaß freut sich und erntet mit ihren Blumen nur positive Reaktionen. „Viele der alten Kunden sind zurückgekommen“, erzählt sie.

Beach-Feeling an der Schwentineplattform?

Freie Läden finden sich allerdings am Lübschen Tor rund um die Schwentineplattform. Unter anderem im ehemaligen Teeladen, Sonnenstudio oder bei den Stadtwerken. Dabei hat der große Platz über der Tiefgarage viel Potenzial. „Bürgermeister Lars Winter hatte die Idee, dort die Attraktivität mit ein paar Ladungen Kies, Strandkörben und Liegestühlen zu erhöhen“, sagt Neufeind. „Ich finde das klasse.“

Beach-Feeling in der Stadt – mit Blick auf den Großen Plöner See. Dazu noch ein Fischbrötchen-Verkauf, und der Platz wäre belebter und würde infolge Interessenten für die Geschäfte anziehen, überlegt der Wirtschaftsförderer.

Einige Anfragen zu Gewerbeflächen

Im vergangenen Jahr gab es einige Anfragen nach Gewerbeflächen. Auch wenn das Gewerbegebiet Behler Weg derzeit überplant wird und am Wendehammer eine Erweiterung in Aussicht steht, gibt es in der Stadt einfach keine Flächen für zum Beispiel ein Abfall-/Recycling-Unternehmen, das 15000 Quadratmeter sucht. Eng dürfte es auch beim Finanzamt werden, das gerne in Stadtheide um gute 1500 Quadratmeter erweitern würde.

Ein Möbelhaus möchte nicht ins Gewerbegebiet, aber freie 1250 Quadratmeter in der Innenstadt kennt auch Neufeind nicht. „Für die wird es schwierig“, so Neufeind. Er hofft, mit der Wirtschaftsförderung von Preetz enger zusammenarbeiten zu können. Wenn Plön keine Flächen für einen Interessenten hat, dann vielleicht die Nachbarstadt. „Es ist doch besser, wenn sich jemand im Umland ansiedelt als südlich von Hamburg“, so Neufeind. Ein erstes Gespräch mit den Preetzern habe bereits stattgefunden.

Er blickt optimistisch auf die kommenden Wochen. Als nächstes wird voraussichtlich die Außengastronomie wieder öffnen. Wenn das soweit ist, will Plön die Gastro-Szene unterstützen. Der Hauptausschuss votierte Montagabend einstimmig dafür, dass Plöns Gastronomen auch in diesem Jahr keine Sondernutzungsgebühren zahlen müssen, zum Beispiel für Sitzgelegenheiten im Außenbereich. „Wenn das nicht die CDU vorgeschlagen hätte, hätte ich das gemacht“, sagt Neufeind.