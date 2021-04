Plön

Die Bürgerbefragung wird vorgezogen, die Anwohner schriftlich um Stellungnahme gebeten. Christoph von Buddenbrock und Jörg Weißschnur waren bereits im Februar zur Sitzung des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses (SteP) gekommen, da aber (bis auf einen Zwischenruf) nicht zu Wort gekommen. Sie und weitere Anwohner saßen nun wieder im Publikum. Bevor der Tagesordnungspunkt „Straßenausbau Stettiner Straße“ aufgerufen wurde, meldete sich Christoph von Buddenbrock in der Einwohnerfragestunde zu Wort. „Ich kann es nicht nachvollziehen, warum nicht mit den Anwohnern gesprochen wird.“ Sie sind es schließlich, die tagtäglich Autos durch diese 30er-Zone rasen sehen. An das vorgeschriebene Tempo halten sich nur wenige. Geschwindigkeitskontrollen finden aber nicht statt. Deshalb wünschen sich die Anwohner eine verkehrsberuhigte Zone. Schritttempo in der Stettiner Straße. Autos, Radfahrer und Fußgänger gleichberechtigt. Eine gepflasterte Strecke ohne Bürgersteige, ein sogenannter „shared space“ (gemeinsamer Raum). Und keine Einbahnstraße!

Meinungen liegen ziemlich nah beieinander

Bürgermeister Lars Winter erklärte, dass man die Anwohner der Stettiner Straße nicht mit fünf verschiedenen Ausbau-Varianten überfallen wollte. Erst die Diskussion im Fachausschuss, dann die Anlieger nach ihrer Meinung zum Plan fragen. Nun wurde Mittwochabend deutlich, dass die Meinungen der Ausschussmitglieder und die der anwesenden Anwohner ziemlich nahe beieinander liegen.

Seit Oktober werden Pläne diskutiert. Einbahnstraße hin oder her, Straße verbreitern oder verschwenken, im nördlichen Teil (zur Ulmenstraße hin) Flächen von der Plöner Gewerblichen Baugenossenschaft (PGB) ankaufen, im mittleren Teil drauf verzichten, weil die Anwohner eh nicht verkaufen wollen – oder doch lieber verkehrsberuhigt? Darauf drängte von Anbeginn Ingo Buth (SPD). Jetzt liegen zwei neue Varianten vor für eine verkehrsberuhigte Straße (Plan 5 und 6), einmal mit drei Metern Flächenzukauf von der PGB, einmal ohne. Aber in beiden Fällen als Einbahnstraße auf der halben Strecke.

Verkehrsaufsicht sprach sich gegen verkehrsberuhigten Bereich aus

Die Ausschussmitglieder finden beide Pläne gut. Allerdings sperrt sich die Verkehrsaufsicht des Kreises Plön. Die war schon im vergangenen Jahr zu einer Stellungnahme zum Thema verkehrsberuhigter Bereich gebeten worden. Und kam zu der Überzeugung, dass das für die Stettiner Straße nicht passt. Es handele sich um eine für den gesamten Ölmühlenbereich wichtige (Verbindungs-)Straße. Der gradlinige Ausbau zeige keinen grundsätzlichen Charakter eines verkehrsberuhigten Bereichs und außerdem seien Spielflächen im gesamten Wohngebiet ausreichend vorhanden, für eine Verlagerung auf die Straße bestehe keine Notwendigkeit.

Anwohner wollen Argumente beisteuern

Die Stadt Plön braucht gute Argumente, wenn sie die Stettiner Straße doch zum verkehrsberuhigten Bereich umbauen möchte. Da wollen die Anwohner gerne helfen. Und deshalb entschied sich der Ausschuss, die Bürgerbeteiligung vorzuziehen. Die Anlieger werden angeschrieben, dürfen ihre Meinung zu Plan Nummer 5 und 6 aufschreiben. Die Ideen werden eingearbeitet, dann werden die Planunterlagen bei der Verkehrsaufsicht des Kreises zur Stellungnahme und Genehmigung eingereicht. Das beschloss der Ausschuss einstimmig! Außerdem soll die Stadtverwaltung das gesamte Ölmühlengebiet unter die Lupe nehmen, wo noch verkehrsberuhigte Bereiche eingerichtet werden können. Zum Beispiel die Sackgassen-Bereiche der Danziger, Memeler oder Breslauer Straße.

Ein Punkt liegt den Anwohnern noch am Herzen. Und das hat offensichtlich nichts damit zu tun, dass sie die Straßenausbaubeiträge später zahlen wollen. Sie wünschen sich einen Baubeginn in der Straße erst, wenn die Wohnblöcke Stettiner Straße 30-36 abgerissen und die drei neuen Gebäude an der Ecke Stettiner/Ulmenstraße von der Plöner Gewerblichen Baugenossenschaft gebaut sind. Nicht nur Christoph von Buddenbrock sorgte sich um den neuen Untergrund, wenn die schweren Baufahrzeuge kommen.