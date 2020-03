Bis Mitte des Monats sah es gut aus

Plön

Der März folgt dem positiven Trend der vergangenen Monate. Im Vergleich zum Februar ging die Zahl der Arbeitslosen um 121 zurück, die Quote sank um 0,2 Prozentpunkte. Im März 2019 waren 48 Menschen mehr arbeitslos als in diesem Jahr. Anfang des Monats wurde besonders im Tourismusbereich eingestellt, die Auftragslage war stabil.

Betriebe kämpfen um ihre Existenz

Seit Mitte des Monats findet jedoch eine völlig andere Entwicklung statt. Viele Betriebe kämpfen durch die Verbreitung des Corona-Virus und behördlich angeordnete Schließungen oder fehlende Lieferketten um Ihre Existenz. Um trotz der angespannten Situation Arbeitsplätze und eingearbeitete Mitarbeiter nicht entlassen zu müssen, haben viele Betriebe eine Anzeige auf Kurzarbeitergeld gestellt. Die Agentur für Arbeit Kiel arbeite mit Hochdruck daran, diese Anzeigen abzuarbeiten, damit in einem nächsten Schritt Anträge gestellt und final das Geld ausgezahlt werden kann. „Wir stellen uns deshalb intern für die Zeit der Krise neu auf und schulen eine große Zahl an zusätzlichen Mitarbeitern für diese Aufgabe. Wir alle arbeiten gemeinsam daran, damit Arbeitslosigkeit nach Möglichkeit gar nicht erst entsteht“, so Petra Eylander.

Arbeitnehmer können sich mit ihren Fragen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr an die Sammelrufnummer der Agentur für Arbeit Kiel unter 0431/7091000 wenden.

124 freie Stellen gemeldet

Dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter Kreis Plön sind im März 124 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden. Das sind 48 oder 27,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. „Nachdem wir im Februar noch einen Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Stellen im Kreis Plön zu verzeichnen hatten, ist diese Entwicklung im März bereits gebremst und es müsse davon ausgegangen werden, dass dieser Trend auch in den kommenden Monaten anhalten wird. Ungeachtet dessen gebe es einige Branchen oder Institutionen, wie zum Beispiel der Einzelhandel, die Logistik-Branche oder Krankenhäuser, die in der gegenwärtigen Lage zusätzliches Personal suchen. Das Gros der Betriebe sei jedoch mit existenzsichernden Maßnahmen beschäftigt.

Hilfe für Betriebe durch Kurzarbeitergeld

„Wir helfen diesen Betrieben beispielsweise durch die Zahlung von Kurzarbeitergeld. Ich rate denjenigen Unternehmen im Kreis Plön, die Fragen zum Thema Kurzarbeitergeld haben, sich auf unserer Homepage zu informieren oder den gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur für Arbeit und Jobcenter Kreis Plön unter der gebührenfreien Hotline 0800-4555520 zu kontaktieren“, erklärt die Agentur-Chefin.

