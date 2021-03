An Parkbänken und rund um Strandkörbe fallen sie besonders auf: achtlos weggeschnipste Zigarettenkippen. Der Verein Naturfreunde macht seit zwei Jahren dagegen mobil. In Hohwacht und Plön stehen seit Mittwoch Hinweisschilder. An ihnen hängen Mitnehm-Aschenbecher aus alten Konservendosen.