Seit Juni 2016 tischt Dirk Döffinger in der Kantine der Plöner Kreisverwaltung auf. 100 bis 120 Mahlzeiten gehen in normalen Zeiten über den Tisch. Jetzt sind es nur noch 40 Prozent im Außer-Haus-Verkauf. Die Kreismitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, holen sich ihr Essen ab und verzehren es in ihren Büros. Dazu kamen vor Corona rund 100 Essen in der Mensa des Gymnasiums Schloss Plön. Distanzunterricht, Wechselunterricht und Hygieneauflagen – das Geschäft fuhr nur noch Verluste ein. Döffinger zog die Notbremse und stellte die Schulmahlzeiten ein. Auch die Brücke Schleswig-Holstein, ein weiterer großer Kunde, bestellte wegen Corona kein Essen mehr.

Döffinger muss Vorschuss zurückzahlen

Seine finanzielle Lage beschreibt er so: „Mein Kontostand war einmal sehr gut und jetzt ist er sehr schlecht.“ Ein Lichtblick waren die November- und Dezember-Hilfen vom Staat. Der Vorschuss kam an. Doch Döffinger hatte zwar deutlich geringere Umsätze, aber für die Unterstützung lagen sie noch zu hoch. Er muss das Geld zurückzahlen. Hätte er die Kreiskantine ganz dicht gemacht, hätte er die Hilfen behalten können, sagt der Caterer.

Lunch-Pakete lohnen sich nicht

Ähnlich ergeht es Klaus Blöcker mit seiner Firma Schülerfutter, die die Jungen und Mädchen im Lütjenburger Schulzentrum seit fünf Jahren mit Essen versorgt. Normalerweise. Auch hier ist die Küche kalt. Er versuchte es zwischenzeitlich unter Corona-Bedingungen mit Lunch-Paketen. Das lohnte sich nicht. Seine dortigen vier Mitarbeiter beschäftigt er nicht mehr. Immerhin zwei von ihnen warten darauf, dass es wieder los geht, dass sie wieder bedienen dürfen.

20 Mahlzeiten holten sich Schüler und Lehrer pro Mittag, bevor das Virus kam. Das eigentliche Geschäft macht Schülerfutter mit Frühstück und Getränken. Aber auch das geht nicht mehr.

Blöcker stöhnt über die Hygieneauflagen in Lütjenburg. An der Eutiner Weber-Schule sei es weniger streng. Dort laufe der Betrieb der Mensa weiter. „Seien wir einfach mutig. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist gering“, sagt er mit Verweis auf Eutin. Der Kreis Plön habe immer eine sehr niedrige Inzidenz gehabt. „Es gibt nicht wenige Kinder, für die die Schule der einzig geschützte Ort ist, den sie am Tag besuchen.“

Blöcker erhielt einmalig 15 000 Euro als Hilfen vom Staat, um den Lohn für seine einst neun Mitarbeiter zahlen zu können. Das wenige Geld ist längst aufgebraucht, viele Angestellte entlassen. „Ich musste ein Darlehen aufnehmen, um den Betrieb am Laufen zu halten.“ Er vergleicht seine Situation mit einem Platz auf einem Felsen, von dem ein Stück nach dem anderen wegbricht.

Wie soll es weitergehen? „Ich wünsche mir, dass wir eine Perspektive bekommen“, sagt Dirk Döffinger. Er hofft darauf, dass bald viele Menschen geimpft sind. Ein Problem wird aus seiner Sicht: Gibt es genug Personal, wenn die Schulmensen ihren Betrieb wieder hochfahren dürfen?